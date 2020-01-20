Зеленский обсудил со спецпредставителем президента Ирана передачу черных ящиков Boeing

КИЕВ, 20 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, прибывшим в Киев, и обсудил вопрос передачи бортовых самописцев сбитого пассажирского самолета. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"Владимир Зеленский обсудил со специальным представителем президента Ирана вопрос передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы", - сказано в сообщении.

По информации офиса, Украина ожидает приезда группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Киева для расшифровки черных ящиков. "Стороны договорились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены на Украину", - также отмечено в сообщении.

Кроме того, Зеленский заявил о том, что все договоренности с президентом Ирана "в основном были выполнены", сообщили в офисе. При этом уточняется, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, идентификации тел граждан Украины и их возвращении на родину.

В свою очередь, пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины сообщила, что его глава Владислав Криклий также провел встречу с Мохаммадом Эслами, в ходе которой стороны обсудили ход расследования авиакатастрофы. "Министр инфраструктуры отметил, что украинская сторона считает, что конечным результатом технического расследования должна стать разработка эффективных предложений относительно того, как избежать подобных трагических случаев в будущем. Это может включать предложения по выработке ИКАО и другими компетентными международными организациями действенных рекомендаций или стандартов в сфере безопасности полетов", - проинформировали в пресс-службе.

Украинский министр в ходе встречи со спецпредставителем президента Ирана напомнил, что Украина настаивает на создании совместной следственной группы по расследованию катастрофы самолета. "Соответствующие запросы были направлены офисом генерального прокурора Украины в компетентные органы Ирана и других стран, граждане которых погибли в этой авиакатастрофе. Украина направила ряд запросов о взаимной правовой помощи в Иран в рамках двустороннего договора. Ожидаем ответа на них", - подчеркнул Криклий. Он также выразил надежду на успешное окончание переговоров украинской и иранской сторон по вопросу возмещения убытков, связанных с трагедией.

Позиция Ирана по черным ящикам

Ранее в понедельник глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что иранские власти передадут Украине информацию с бортовых самописцев разбившегося под Тегераном украинского лайнера. Накануне он заявил, что Иран еще не принял решения об отправке черных ящиков за границу и самостоятельно расшифровывает бортовые самописцы. Как сообщил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, Тегеран направил в Киев министра дорог и городского развития Мохаммада Эслами с письмом президента Ирана Хасана Роухани Зеленскому по поводу крушения Boeing.