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СМИ: иракские политики согласовали выдвижение экс-министра коммуникаций на пост премьера

Тауфик Алауи в ближайшие часы встретится с президентом республики

КАИР, 20 января. /ТАСС/. Политические силы Ирака согласовали выдвижение бывшего министра коммуникаций страны Мухаммеда Тауфика Алауи на пост нового премьера. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya.

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По его информации, в ближайшее время президент республики Бархам Салех должен официально назвать имя кандидата на пост главы правительства. Алауи в разные годы был депутатом парламента, занимав министерский пост в период с 2006 по 2007 гг., а также с 2010 по 2012 гг. в кабмине экс-премьера Нури аль-Малики.

Как передает новостной портал "Мавазин ньюс", находившийся в Бейруте Алауи покинул его и направился в Багдад, где в ближайшие часы встретится с президентом, который поручит ему формирование временного правительства. Источники издания указывают, что политик выдвинул ряд условий перед тем, как согласиться на предложенный ему пост.

Теги
ИракСалех, Бархам
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