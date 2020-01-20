СМИ: иракские политики согласовали выдвижение экс-министра коммуникаций на пост премьера

По его информации, в ближайшее время президент республики Бархам Салех должен официально назвать имя кандидата на пост главы правительства. Алауи в разные годы был депутатом парламента, занимав министерский пост в период с 2006 по 2007 гг., а также с 2010 по 2012 гг. в кабмине экс-премьера Нури аль-Малики.

Как передает новостной портал "Мавазин ньюс", находившийся в Бейруте Алауи покинул его и направился в Багдад, где в ближайшие часы встретится с президентом, который поручит ему формирование временного правительства. Источники издания указывают, что политик выдвинул ряд условий перед тем, как согласиться на предложенный ему пост.