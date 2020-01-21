Politico: республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Республиканцы в Сенате Конгресса готовятся провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме. Об этом свидетельствует резолюция, подготовленная лидером республиканского большинства в верхней палате Митчем Макконнеллом и оказавшаяся в понедельник в распоряжении газеты Politico .

Согласно этому документу, республиканцы планируют дать представителям защиты от Белого дома и выбранным Палатой представителей обвинителям по 24 часа на то, чтобы изложить свою позицию. Этот этап не должен занять более двух дней. Затем 16 часов отводится в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, верхняя палата проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Как отмечает газета, голосование по предложенной Макконнеллом резолюции, устанавливающей эти правила, должно состояться в Сенате во вторник.

В сентябре 2019 года Палата представителей Конгресса с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента республиканца Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Две статьи обвинения против Трампа были утверждены демократами еще 18 декабря. На прошлой неделе они были официально представлены в Сенате.

Теперь Сенат будет выполнять функции присяжных, а Палата представителей фактически выступит стороной обвинения. Руководить процессом будет глава Верховного суда США. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (не менее 67 голосов). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.