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Дело в отношении экс-главы Nissan и Renault

В Японии усилят меры по контролю за отпущенными под залог после побега Карлоса Гона

Совещание по поводу внесения поправок на этот счет в уголовный кодекс страны может пройти в феврале

ТОКИО, 21 января. /ТАСС/. Правительство Японии намерено внести поправки в законодательство, в том числе в уголовный кодекс, с целью усиления мер контроля за отпущенными под залог людьми после побега из страны бывшего руководителя франко-японского автомобильного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi  Карлоса Гона. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции министр юстиции Масако Мори.

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"Бегство не должно быть возможным. Это вызывает большую тревогу среди людей, они теряют доверие к тому, как функционирует система правосудия. Мы обсудим меры по предотвращению побега осужденных обвиняемых, отпущенных под залог, а также меры по проведению быстрого задержания в случае побега", - сказала она.

По ее словам, совещание по поводу внесения поправок в уголовный кодекс страны может пройти в феврале.

Как сообщает телеканал NHK, речь идет, в частности, о применении датчиков GPS и усиленном наблюдении за теми, кто находится под домашним арестов в ожидании суда.

Теги
ЯпонияДело в отношении экс-главы Nissan и Renault
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