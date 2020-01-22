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Спор вокруг Курил

Абэ заявил, что развитие отношений Японии и РФ достигло беспрецедентного уровня

Премьер-министр Японии подчеркнул, что это произошло на фоне реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов

ТОКИО, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что за минувший год развитие японо-российских отношений достигло беспрецедентного уровня на фоне реализации проектов в рамках совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов. Об этом он заявил в среду в ходе дебатов в парламенте.

"За последний год развитие отношений Японии и РФ, которое происходит на основе договоренностей в Нагато (во время визита президента России Владимира Путина в Японию в 2016 году - прим. ТАСС), достигло беспрецедентного уровня", - сказал Абэ, отвечая на вопрос лидера оппозиционной Конституционно-демократическая партии Юкио Эдано.

В качестве примеров Абэ привел реализацию первого пилотного тура на южную часть Курил для японских туристов, а также возможность посещения бывшими японскими жителями этих островов тех мест, куда ранее доступ им не был разрешен. "Мы будем продолжать упорные переговоры, чтобы решить территориальную проблему и подписать мирный договор", - добавил премьер.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре Путин и Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения. В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет осуществлен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после заключения мирного договора.

Теги
ЯпонияРоссияАбэ, СиндзоСпор вокруг Курил
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