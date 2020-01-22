В Гонконге заявили, что Пекин не будет ужесточать контроль над административным районом

ТАСС, 22 января. Центральное правительство Китая не собирается усиливать контроль над Гонконгом в связи с антиправительственными протестами в этом специальном административном районе КНР. Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

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"В утверждениях о том, что центральное правительство ужесточает контроль над Гонконгом, нет никакой правды, - приводит в среду ее слова агентство Bloomberg. - В Пекине хотят, чтобы Гонконг процветал в рамках принципа "одна страна - две системы" и широкой правовой автономии".

Кэрри Лам добавила, что после трех встреч с председателем КНР Си Цзиньпином намерения Пекина придерживаться действующей политической системы не вызывают у нее сомнений.

1 июля 1997 года после более чем полуторавекового британского колониального правления Гонконг вернулся в состав Китая по формуле "одна страна - две системы", предусматривающей широкую правовую автономию города. С тех пор этот "островок капитализма" и крупный финансовый центр стал специальным административным районом КНР, сохранив на 50 последующих лет (до 2047 года) автономию во всех вопросах, кроме обороны и внешней политики.

В течение переходного периода этой территории гарантируется самостоятельность во многих вопросах, неизменность ее социально-экономической системы и "местного образа жизни". За ней сохраняется статус свободного порта (порто-франко), отдельной таможенной территории. Гонконг имеет свою денежную единицу, собственную исполнительную, законодательную и судебную (основанную на нормах английского права) систему, а также проводит самостоятельную иммиграционную и налоговую политику.

В начале лета 2019 года в Гонконге начались массовые акции протеста против намерения местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. С середины ноября ситуация в городе стабилизировалась, протестующие стали выражать свою позицию преимущественно в мирном ключе.