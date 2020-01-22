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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Зариф повторил предупреждение Роухани, заявив о возможном выходе Ирана из ДНЯО

По словам официального представителя МИД Ирана, то, что сказал глава ведомства в парламенте, содержалось в письме президента, в котором объявлялось о сокращении Тегераном обязательств по ядерной сделке

ТЕГЕРАН, 22 января. /ТАСС/. Недавнее заявление главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в случае, если Европа направит дело о нарушении Ираном условий ядерной сделки в СБ ООН, было повторением предупреждения президента Хасана Роухани. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

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"То, что сказал Зариф в Меджлисе (парламенте) Ирана, содержалось в письме президента к главам группы стран "4+1" [РФ, Великобритания, Германия, Китай и Франция] в мае прошлого года, в котором объявлялось о сокращении Тегераном обязательств по ядерной сделке", - приводит в среду агентство Tasnim слова Мусави.

По его словам, "в этом [послании] говорилось, что, если Европа направит дело об иранской ядерной программе в СБ ООН и будут возвращены санкции, действовавшие до заключения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), то Тегеран в качестве ответа пойдет на выход из ДНЯО".

8 мая 2019 года Иран информировал послов России, Великобритании, Франции, Германии и Китая о прекращении выполнения им отдельных пунктов в рамках ядерной сделки. Также главам дипмиссий указанных государств было доставлено послание президента Ирана, в котором он разъяснил позицию страны по этому поводу.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРоухани, ХасанЗариф, Мохаммад Джавад
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