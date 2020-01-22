СМИ: верховный суд Индии отказался останавливать действие закона о гражданстве

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 января. /ТАСС/. Верховный суд Индии отказался останавливать в среду действие новой редакции закона о гражданстве и дал центральному правительству четыре недели, чтобы ответить на все петиции, касающиеся нового закона. Как сообщает телеканал NDTV , суд также отметил, что необходимо сформировать конституционную коллегию в составе пяти судей для рассмотрения всех возражений по поводу спорных норм.

В Индии проходят протесты из-за закона о гражданстве. Больше всего возмущены мусульмане

Как отмечает телеканал, суд также запретил высоким судам штатов выносить постановления по вопросу о вступившем в силу с 10 января законе, который вызвал в стране массовые протесты.

Судьи также отметили, что петиции, связанные со штатами Ассам и Трипура на северо-востоке страны - их жители опасаются, что индийское гражданство смогут получить миллионы беженцев из Бангладеш, нашедшие убежище на их территориях, - будут рассматриваться отдельно, так как проблема, связанная с новым законом, в этих двух штатах "отличается от остальной страны".

Ранее представители оппозиции, мусульманские организации и студенческие объединения обратились в Верховный суд с ходатайством о приостановлении действия закона до тех пор, пока не будут решены проблемы, связанные с ним.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже начала действовать, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах.

Поправки не касаются граждан других стран региона, в том числе Непала и Шри-Ланки, а также мусульман. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии.