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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

В Иране заявили, что Тегеран может выйти из ядерной сделки

Руководитель администрации президента Ирана Махмуд Ваези сообщил, что Тегеран готов пойти на такие меры, если Европа направит дело о нарушении Ираном условий ядерной сделки в Совет Безопасности ООН

ТЕГЕРАН, 22 января. /ТАСС/. Тегеран готов пойти на решительные меры, включая выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в случае, если Европа направит дело о нарушении Ираном условий ядерной сделки в Совет Безопасности ООН. Об этом заявил в среду руководитель администрации иранского президента Махмуд Ваези.

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"Если это [направление иранского дела в СБ ООН] произойдет, то мы пойдем на решительные меры, одной из которых может стать выход из СВПД", - цитирует его агентство ISNA.

Ваези также отметил, что "есть различия между отношениями Тегерана с Вашингтоном и Эр-Риядом". "Саудовская Аравия является нашим соседом и исламской страной, и политика Ирана всегда состояла в том, чтобы иметь хорошие отношения со странами региона", - отметил он. По словам чиновника, "разрешение противоречий между странами пойдет на пользу всему Ближнему Востоку".

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаСаудовская Аравия
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