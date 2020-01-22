В Иране заявили, что Тегеран может выйти из ядерной сделки

ТЕГЕРАН, 22 января. /ТАСС/. Тегеран готов пойти на решительные меры, включая выход из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в случае, если Европа направит дело о нарушении Ираном условий ядерной сделки в Совет Безопасности ООН. Об этом заявил в среду руководитель администрации иранского президента Махмуд Ваези.

"Если это [направление иранского дела в СБ ООН] произойдет, то мы пойдем на решительные меры, одной из которых может стать выход из СВПД", - цитирует его агентство ISNA.

Ваези также отметил, что "есть различия между отношениями Тегерана с Вашингтоном и Эр-Риядом". "Саудовская Аравия является нашим соседом и исламской страной, и политика Ирана всегда состояла в том, чтобы иметь хорошие отношения со странами региона", - отметил он. По словам чиновника, "разрешение противоречий между странами пойдет на пользу всему Ближнему Востоку".