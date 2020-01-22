Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 января. /ТАСС/. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал в среду президента Франции Эмманюэля Макрона присоединиться к давлению и санкциям против Тегерана. Об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиля.

"Премьер-министр Нетаньяху и его супруга Сара приняли сегодня (22 января) президента Франции Макрона в резиденции премьера в Иерусалиме. Премьер-министр Нетаньяху и президент Франции Макрон провели теплую и дружескую встречу за завтраком. Премьер-министр призвал президента Франции присоединиться к давлению и санкциям против Ирана после его [Тегерана] шагов в ядерной сфере и его агрессивных действий в регионе", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что лидеры "обсудили ситуацию в Ливане и проект "Хезболлах" по производству высокоточных ракет", а также "последние события в Ливии в свете участия в них Турции". Кроме этого, Нетаньяху и Макрон договорились учредить "стратегический диалог с целью продолжения укрепления двустороннего сотрудничества и для достижения целей сторон в региональных вопросах", добавили в ведомстве премьера.

Макрон прибыл во вторник вечером в Израиль для участия в пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, который пройдет 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. В среду у него состоялись встречи с Нетаньяху и президентом Израиля Реувеном Ривлином.

В форуме памяти о Холокосте ожидается участие лидеров государств и правительств 45 стран, включая Россию, Францию, Австрию, Грецию, Италию и Украину. О своей готовности приехать в Израиль для участия в форуме президент РФ Владимир Путин сообщил 12 сентября 2019 года на переговорах с Биньямином Нетаньяху в Сочи.