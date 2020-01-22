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Переговоры о перемирии в Ливии

СМИ: аэропорт Митига в Триполи возобновил работу после обстрела

ПНС Ливии обвинило ЛНА в ракетном обстреле

КАИР, 22 января. /ТАСС/. Единственный действующий в Триполи международный аэропорт Митига возобновил работу после того, как был временно закрыт в среду из-за ракетного обстрела. Об этом сообщил новостной портал Afrigatenews.

Ранее поступала информация, что вслед за ударом аэропорт прекратил принимать и отправлять все рейсы, а воздушное пространство над Триполи было закрыто. Официальный представитель вооруженных формирований заседающего в столице Правительства национального согласия (ПНС) полковник Мухаммед Кануно обвинил в нем Ливийскую национальную армию (ЛНА). В частности, он утверждал, что по гавани было запущено шесть ракет из установки залпового огня типа "Град", не упомянув о последствиях атаки. В то же время, как указал Кануно, подобные действия "представляют серьезную угрозу воздушному движению и нарушают соглашение о прекращении огня между сторонами".

В Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе участники встречи призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.

Теги
ЛивияПереговоры о перемирии в Ливии
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