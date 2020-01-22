Изъятые деньги окружения Януковича переведены из банка Порошенко на счета Ощадбанка

КИЕВ, 22 января. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по управлению арестованными активами (АРМА) получило от Международного инвестиционного банка, который контролирует экс-президент Петр Порошенко, 247,4 млн гривен (более $10 млн), принадлежавших окружению бывшего президента Виктора Януковича. Об этом в среду сообщила пресс-служба АРМА.

"Постановлением Печерского районного суда города Киева от 16 января 2020 года в управление АРМА переданы арестованные денежные средства на общую сумму около 250 млн гривен. Указанные активы арестованы по делу об отмывании средств должностными лицами ПАО "Всеукраинский банк развития" (ВБР), связанными с окружением экс-президента Виктора Януковича", - говорится в сообщении с уточнением, что полученная сумма размещена на депозитном счете в Ощадбанке.

17 января офиса генпрокурора Украины сообщил, что суд Киева арестовал денежные средства лиц из окружения Януковича, которые находились на счетах Международного инвестиционного банка. При этом не были названы их имена. Указывалось, что деньги были арестованы в рамках расследования уголовного дела о легализации незаконных доходов по финансовым операциям окружения Януковича. Согласно информации, средства на счета Международного инвестиционного банка были переведены из ВБР перед банкротством последнего. В настоящее время устанавливается законность вывода денег и причастных к этому лиц.

Единственным акционером и бенефициарным владельцем ВБР был сын бывшего главы украинского государства Александр Янукович. Банк был признан неплатежеспособным 27 ноября 2014 года из-за введения санкций ЕС против акционера. В декабре 2015 года началась процедура ликвидации финорганизации. ВБР был создан в 2009 году и входил в группу крупных банков Украины.