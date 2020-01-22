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Китайская вирусная пневмония

Власти Мексики призвали не паниковать в связи с возможным появлением в стране коронавируса

Ранее в штате Тамаулипас госпитализировали 57-летнего мужчину, побывавшего в конце 2019 года в городе Ухань в Китае

МЕХИКО, 23 января. /ТАСС/. Появление в Мексике первого пациента с подозрением на новый коронавирус не должно быть поводом для нагнетания паники среди населения. Об этом заявила в среду глава управления здравоохранения штата Тамаулипас Глория Гамбоа. Именно в этом регионе с симптомами респираторного заболевания ранее был госпитализирован 57-летний сотрудник Национального политехнического института, который в конце 2019 года побывал в городе Ухань в Китае.

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"Мы должны сохранять спокойствие, следить за симптоматикой и не сеять панику, этот новый штамм не распространяется в Мексике, это случайность, когда человек азиатского происхождения навестил родственников в том же городе, где произошла вспышка заболевания", - приводит слова Гамбоа сайт телеканала Televisa.

Ожидается, что результаты проведенных лабораторных исследований станут известны в субботу, 25 января, и они не подтвердят заражение. "Мы рассчитываем на то, что это будет еще один случай гриппа или простудного заболевания", - добавила Гамбоа. Она отметила, что родственники пациента в Китае здоровы, а его состояние оценивается как хорошее.

Теги
МексикаКитайКитайская вирусная пневмония
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