Госдеп: власти Китая могли бы раньше информировать международное сообщество о коронавирусе

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что китайское правительство осознает масштаб проблемы с коронавирусом, однако могло бы раньше информировать международное сообщество о ситуации. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Что касается коронавируса, то те озабоченности внутри Китая и в мире являются отражением ситуации 2003 года с атипичной пневмонией, когда правительство [Китая] не спешило с ответом, и это выставляло положение вещей в худшем свете, чем было на самом деле, - сказал сотрудник ведомства. - Очередная задержка с реакцией не дает международному сообществу чувствовать себя в безопасности, что [проблема] решается внутри Китая".

"Однако мы надеемся и мы видим обнадеживающие сигналы о том, что правительство Китая понимает масштаб проблемы. <...> Но мы по-прежнему озабочены [недостаточной] транспарентностью со стороны Китая", - добавил он.

На вопрос, есть ли какие-то планы внести изменения в рекомендации по посещению Китая, представитель Госдепа отметил, что ведомство находится в контакте с гражданами в Ухане и послом США в Пекине. "У меня сейчас нет ничего относительно каких-то изменений. Консультации идут, но ничего официального пока не анонсировано", - отметил сотрудник, которому также был задан вопрос о возможности введения временного запрета на въезд в Соединенные Штаты из Уханя.