{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Госдеп: власти Китая могли бы раньше информировать международное сообщество о коронавирусе

Правительство КНР осознает масштаб проблемы, считают США

ВАШИНГТОН, 23 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что китайское правительство осознает масштаб проблемы с коронавирусом, однако могло бы раньше информировать международное сообщество о ситуации. Об этом заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Что касается коронавируса, то те озабоченности внутри Китая и в мире являются отражением ситуации 2003 года с атипичной пневмонией, когда правительство [Китая] не спешило с ответом, и это выставляло положение вещей в худшем свете, чем было на самом деле, - сказал сотрудник ведомства. - Очередная задержка с реакцией не дает международному сообществу чувствовать себя в безопасности, что [проблема] решается внутри Китая".

"Однако мы надеемся и мы видим обнадеживающие сигналы о том, что правительство Китая понимает масштаб проблемы. <...> Но мы по-прежнему озабочены [недостаточной] транспарентностью со стороны Китая", - добавил он.

На вопрос, есть ли какие-то планы внести изменения в рекомендации по посещению Китая, представитель Госдепа отметил, что ведомство находится в контакте с гражданами в Ухане и послом США в Пекине. "У меня сейчас нет ничего относительно каких-то изменений. Консультации идут, но ничего официального пока не анонсировано", - отметил сотрудник, которому также был задан вопрос о возможности введения временного запрета на въезд в Соединенные Штаты из Уханя.

Теги
СШАКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Трамп заявил, что не обращался к Парнасу за помощью в увольнении посла США на Украине
В интервью телеканалу Fox News американский президент напомнил, что не был лично знаком с предпринимателем Львом Парнасом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС