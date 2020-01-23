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Вопрос особого статуса Джамму и Кашмира

СМИ: Индия не видит необходимости посредничества США в конфликте вокруг Кашмира

Никакая третья сторона "не должна играть какую-либо роль в этом вопросе", отметили в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 января. /ТАСС/. Индия вновь подтверждает свою позицию, что не видит необходимости посредничества США в споре с Пакистаном вокруг Кашмира. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

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"Четкая и последовательная позиция Индии заключается в том, что никакая третья сторона не должна играть какую-либо роль в вопросе о Кашмире", - сказал источник.

Ранее во вторник на встрече с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом в Давосе президент Дональд Трамп заявил, что США "очень внимательно следят за развитием событий, касающихся Кашмира", и повторил свое предложение помочь разрешить спор.

Как отмечает телеканал, это было уже по меньшей мере четвертое за минувшие пять месяцев предложение Трампа выступить посредником между сторонами в кашмирской проблеме. Ожидается, что президент США посетит Индию во второй половине февраля и вновь может поставить вопрос о посредничестве.

В июле прошлого года Трамп вызвал скандал в Индии, когда во время встречи в Белом доме с Имраном Ханом утверждал, что обсуждал с главой индийского правительства Нарендрой Моди кашмирский вопрос и, по словам Трампа, Моди попросил его выступить в роли посредника в споре по Кашмиру. После этого МИД Индии выступил с заявлением, что Моди никогда не обращался к Трампу с просьбой о посредничестве и что Нью-Дели выступает за то, чтобы проблема Кашмира решалась только в процессе двусторонних переговоров с Исламабадом.

Теги
СШАИндияПакистанМоди, НарендраХан, ИмранТрамп, ДональдВопрос особого статуса Джамму и Кашмира
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