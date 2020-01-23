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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Иран примет решение о расшифровке черных ящиков Boeing после визита делегации на Украину

В Киеве заявили о "полной технической готовности" обеспечить необходимый комплекс работ

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Окончательное решение о месте и порядке расшифровки записей бортовых самописцев сбитого под Тегераном украинского самолета будет принято после визита экспертной группы из Ирана на Украину. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

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"Иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита на Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и приложения 13 к ней", - сообщили в ведомстве после встречи секретаря СНБО Алексея Данилова с представителем Ирана.

На встрече Данилов отметил "особую важность получения Украиной черных ящиков", а также "полную техническую готовность страны обеспечить необходимый комплекс работ".

В понедельник, 20 января, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявлял, что власти страны передадут Украине информацию бортовых самописцев. Он отметил, что она будет прочитана в Киеве с использованием опыта Франции, Канады и США. Однако в среду иранское агентство Fars, приводя высказывания министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами, сообщило, что расшифровка записей пройдет в Иране.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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