Иран примет решение о расшифровке черных ящиков Boeing после визита делегации на Украину

КИЕВ, 23 января. /ТАСС/. Окончательное решение о месте и порядке расшифровки записей бортовых самописцев сбитого под Тегераном украинского самолета будет принято после визита экспертной группы из Ирана на Украину. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы отметил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита на Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и приложения 13 к ней", - сообщили в ведомстве после встречи секретаря СНБО Алексея Данилова с представителем Ирана.

На встрече Данилов отметил "особую важность получения Украиной черных ящиков", а также "полную техническую готовность страны обеспечить необходимый комплекс работ".

В понедельник, 20 января, глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар заявлял, что власти страны передадут Украине информацию бортовых самописцев. Он отметил, что она будет прочитана в Киеве с использованием опыта Франции, Канады и США. Однако в среду иранское агентство Fars, приводя высказывания министра дорог и городского развития Ирана Мохаммада Эслами, сообщило, что расшифровка записей пройдет в Иране.