Суд Греции считает, что Россия не выдала бы Винника во Францию и США

АФИНЫ, 24 января. /ТАСС/. Государственный совет - Верховный административный суд Греции подтвердил решение министра юстиции об экстрадиции россиянина Александра Винника во Францию и США, в том числе и потому, что, по его мнению, Россия не выдала бы его потом в эти две страны. Об этом говорится в решении суда, полный текст которого опубликовала в четверг газета Kathimerini .

"По решению номер 110 от 2020 года Пленума Государственного совета было отклонено ходатайство [защиты Александра Винника] об отмене решения министра юстиции, который постановил выдать и передать российского гражданина судебным властям Франции, а затем Соединенных Штатов Америки и, в конечном итоге, Российской Федерации, - говорится в документе. - Суд, во-первых, постановил, что решение министра юстиции, в котором дается распоряжение о выдаче иностранного гражданина, не является актом, относящимся к отправлению уголовного правосудия, или актом правительства, во-вторых, что решение того же министра, определяющее приоритетную очередность государств, которым будет передано запрашиваемое лицо, в случае совпадения запросов об экстрадиции, не имеет характера правительственного акта. Кроме того, суд счел, что в рамках процедуры выдачи министр юстиции имел возможность по своему широкому усмотрению, следуя окончательному положительному мнению судебных органов, отдать распоряжение об экстрадиции запрашиваемого лица или о его невыдаче".

Сочли "неприемлемой" ссылки на угрозы жизни

В решении написано, что защитой Александра Винника "неприемлемо приводятся причины для отмены решения министра, которые сводятся к вопросам, решение которых было на законных основаниях возложено на компетентные судебные органы". "Поэтому была отвергнута как неприемлемая причина отмены [решения министра юстиции] из-за отсутствия специального обоснования по поводу угрозы жизни, которой подвергался бы заявитель (Винник - прим. ТАСС) в случае его экстрадиции в Соединенные Штаты, учитывая конституционный запрет на выдачу человека за его действия в защиту свободы". При этом суд выразил мнение, что "любая форма деловой активности с целью достижения экономических целей не воспринимается в качестве действий в пользу свободы".

Суд также постановил, что из положений международных соглашений, заключенных Грецией с Соединенными Штатами и Российской Федерацией, вытекает, что в случае поступления нескольких запросов об экстрадиции, выдаваемых третьей страной (за пределами ЕС) и поступления этих запросов одновременно с европейским ордером на арест лица, преследуемого в запрашиваемых государствах за различные преступления, после окончательных решений компетентных судебных органов об экстрадиции данного лица министр юстиции, если он в конечном итоге примет решение о выдаче запрашиваемого лица, "определяет по своему усмотрению порядок очередности государств, которым это лицо подлежит выдаче".

"Министр юстиции реализует это свое полномочие после рассмотрения критериев, изложенных в вышеупомянутом законодательстве, а также обстоятельств дела, - отмечается в решении. - Кроме того, было сочтено, что эти критерии не являются ни исключительными, ни иерархическими, и каждый из них, в зависимости от обстоятельств и параметров конкретного случая, может иметь решающее значение при определении приоритета. Однако прямое обязательство одного из запрашиваемых государств того, что в случае выдачи ему его запрашиваемого гражданина оно не выдаст его впоследствии другим запрашиваемым государствам, где он преследуется за совершение других преступлений, противоречит самой природе института экстрадиции, который представляет из себя международную судебную помощь по уголовным делам с тем, чтобы содействовать справедливому и оптимальному пресечению уголовных преступлений".

"Следовательно, вышеуказанный критерий, то есть то, обязуется ли одно из запрашиваемых государств репатриировать или нет лицо, которое запрашивают за другие правонарушения, способен сам по себе оказать решающее влияние на данную компетенцию министра юстиции", - говорится в решении. При этом судьи "признали необоснованной причину отмены, что следовало бы удовлетворить только одну из просьб (то есть со стороны только одного государства - прим. ТАСС) об экстрадиции".

"Кроме того, было сочтено, что приоритетное удовлетворение запроса о выдаче Российской Федерации помешало бы последующей выдаче запрашиваемого лица французским и американским судебным органам, поскольку, как указано в этих ходатайствах, заявитель как гражданин России не будет впоследствии выдан в другое государство, согласно положениям статьи 61 Конституции Российской Федерации. Однако это противоречило бы цели института экстрадиции, которая состоит в международном сотрудничестве в области уголовного права для достижения оптимального пресечения преступности", - подчеркнули судьи.

"Ввиду этого и с учетом того, что контроль судом списка стран, в которые по приоритету должно выдаваться требуемое лицо, ограничен, было сочтено, что оспариваемый акт в отношении назначения Российской Федерации последней страной, в которую данный гражданин должен быть выдан, имеет адекватную юридическую аргументацию, и что при осуществлении своей компетенции министр юстиции не допустил явной ошибки. Кроме того, при оценке установленных критериев было сочтено, что оспариваемый акт является законным и достаточно обоснованным в отношении приоритетной выдачи запрашиваемого лица во Францию и США", - постановили судьи.

Отвергли жалобу на разлучение с семьей

"Наконец, было отвергнуто в качестве причины отмены решения министра нарушение статьи 8 Европейской конвенции по правам человека, поскольку право подавшего прошение на его семейную жизнь, а также его право находиться рядом со своими несовершеннолетними детьми, принимается во внимание, но само по себе оно не имеет решающего значения и не может стать выше интересов международной общественности в борьбе с преступностью, которой служит выдача запрашиваемого лица сначала во Францию, а затем в США, чтобы предстать там перед судом за преступления, в которых его обвиняют", - говорится в решении.

"Наконец, была отклонена как необоснованная жалоба о нарушении права на справедливое судебное разбирательство, поскольку, независимо от того, что установленные законом критерии, которые принимаются во внимание министром юстиции при определении серии приоритетов, всегда объективны, не связаны с субъективным поведением и предпочтениями запрашиваемого лица, просьбы о заслушивании показаний самого заявителя, на которых были основаны его утверждения, были доведены до сведения компетентного министра без необходимости личного появления запрашиваемого лица", - говорится в заключении постановления суда.