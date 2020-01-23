В Минюсте Канады заявили, что не влияют на решение судьи об экстрадиции Мэн Ваньчжоу

ОТТАВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство юстиции Канады не знает, когда судья примет решение по итогам первого этапа слушаний об экстрадиции в США финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, и о том, повлияет ли это решение на ход всего процесса. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщила представитель ведомства Эллисон Стори.

"Мы не знаем, когда помощник главного судьи [Верховного суда канадской провинции Британская Колумбия] [Хизер] Холмс примет решение по ходатайству [защиты Мэн Ваньчжоу] о [соблюдении принципа] двойной наказуемости, и не будем предполагать, повлияет ли это ее решение на ход всего процесса слушаний об экстрадиции", - сказала она, отвечая на вопрос о сроках оглашения решения суда по итогам первого этапа слушаний.

Стори подчеркнула, что "мы должны дать этому процессу идти своим чередом".