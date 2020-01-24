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Китайская вирусная пневмония

Абэ проведет заседание кабмина Японии по проблеме коронавируса

В заседании примут участие руководители профильных министерств и ведомств

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Правительство Японии в пятницу проведет заседание кабинета министров по проблеме коронавируса 2019-nCoV. Об этом объявила канцелярия премьер-министра Синдзо Абэ.

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Заседание японского правительства, в котором примут участие руководители соответствующих профильных министерств и ведомств, пройдет на фоне информации о втором человеке, госпитализированном с пневмонией нового типа на территории Японии.

Ранее министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны объявило о том, что с коронавирусом в Токио был госпитализирован 40-летний житель Китая, вернувшийся из Уханя. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

Теги
ЯпонияКитайАбэ, СиндзоКитайская вирусная пневмония
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