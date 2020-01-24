Абэ проведет заседание кабмина Японии по проблеме коронавируса

ТОКИО, 24 января. /ТАСС/. Правительство Японии в пятницу проведет заседание кабинета министров по проблеме коронавируса 2019-nCoV. Об этом объявила канцелярия премьер-министра Синдзо Абэ.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Заседание японского правительства, в котором примут участие руководители соответствующих профильных министерств и ведомств, пройдет на фоне информации о втором человеке, госпитализированном с пневмонией нового типа на территории Японии.

Ранее министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны объявило о том, что с коронавирусом в Токио был госпитализирован 40-летний житель Китая, вернувшийся из Уханя. Врачи оценивают его состояние как стабильное.