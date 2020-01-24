Участники встреч с Парнасом сообщили, что он привлекал средства, заявляя, что знает Трампа

Как констатировал Миролевич, Парнас на встрече утверждал, что "работает с первыми людьми Америки" и является деловым партнером Трампа. "Он говорил, что обсуждает с Трампом совместные дела, и что этих дел у них будет все больше", - рассказал художник.

Информацию о встрече подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС другой ее участник - американский инвестор и коллекционер предметов искусства, который тоже является выходцем из СССР. Он предпочел, чтобы его имя не разглашалось.

Американский художник Артем Миролевич, который является выходцем из СССР, сообщил ТАСС, что встречался с Парнасом зимой 2016 года в городе Палм-Бич (штат Флорида). Они обсуждали, в частности, одну из картин Миролевича.

Парнасу в США в октябре 2019 года были предъявлены обвинения, в частности, в нарушениях при лоббистской деятельности и попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Сам Парнас заявлял, что по указанию Рудольфа Джулиани, являющегося адвокатом Трампа, убеждал украинские власти начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына.

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Американский предприниматель Лев Парнас, являющийся сейчас одним из фигурантов скандала вокруг вашингтонской администрации, в 2016 году заявлял на деловых встречах, что лично знает претендовавшего в то время на пост президента США Дональда Трампа, а также пользовался этим для привлечения капиталовложений в свою компанию. Об этом сообщили ТАСС лица, участвовавшие в таких встречах.

На встрече шла речь о совместном проекте Миролевича и указанного коллекционера, который касается строительства храма в Иерусалиме. Миролевич на встрече в качестве иллюстрации представил Парнасу свою картину под названием "Третий храм". На ней данное сооружение запечатлено на вершине огромного небоскреба куполообразной формы, стоящего на трех колоннах. Как констатировал художник, Третий Иерусалимский храм, согласно иудейской традиции, когда-нибудь будет воздвигнут на Храмовой горе и станет духовным центром для еврейского народа, это также будет способствовать гармонии между мировыми религиями.

По словам Миролевича, Парнас заявлял, что "именно таким амбициозным проектом может заинтересоваться Трамп". Предприниматель уверял, что ознакомит республиканца, участвовавшего в то время в предвыборной гонке, с данной инициативой.

Как рассказал коллекционер, он познакомился с Парнасом, который родился на Украине, на конкурсе красоты среди американок с русскими корнями, проходившем в 2016 году в Майами. "Он говорил, что купит у нас картины, что порекомендует нас Трампу, если тот одержит победу на выборах", - сказал собеседник ТАСС, отметив, что он несколько раз встречался с Парнасом для обсуждения проекта строительства храма и других дел. По словам коллекционера, Парнас утверждал, что Трамп "может пожелать построить" небоскреб, на вершине которого на картине запечатлен храм. Рассматривалась также возможность того, что сооружение будет названо в честь Трампа.

Как подчеркнул собеседник агентства, в какой-то момент Парнас предложил ему вложить $250 тыс. в свою компанию Fraud Guarantee. Коллекционер согласился, однако в итоге не получил прибыли, эту сумму ему также не вернули. Как он полагает, Парнас специально рассказал ему о своем знакомстве с Трампом, чтобы получить деньги. Коллекционер отметил, что осведомлен о пяти других инвесторах, которые вложили средства в Fraud Guarantee и оказались в аналогичной ситуации.

Проект, касающийся строительства храма, в итоге не получил развития. Ни Миролевич, ни коллекционер не знают, обсуждал ли его с Трампом Парнас. По словам собеседников агентства, сотрудники ФБР США ранее завали им вопросы по поводу встреч с Парнасом. О том, что предприниматель проводил встречи, касающиеся указанной картины и Fraud Guarantee, сообщила ранее газета The Wall Street Journal.

Скандал в США

Трамп неоднократно отрицал знакомство с Парнасом и заявлял, что, вероятно, ни разу в жизни с ним не разговаривал. Джулиани признал, что Парнас выполнял некоторые его поручения на Украине, однако подчеркивал, что они касались лишь поиска материалов, которые оправдывают президента США в свете обвинений со стороны политических оппонентов. Парнас не раз утверждал, что встречался с Трампом и публиковал фотографии с ним.

Джулиани и Парнас оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне в сентябре 2019 года начался крупный скандал из-за утверждений об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на украинского президента Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Высказывались предположения, что американский лидер при содействии Джулиани добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа.

Байден сейчас является одним из наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Парнас заявлял о готовности дать показания в ходе разбирательства относительно импичмента Трампа.