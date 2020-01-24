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Политический кризис в Венесуэле
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Мадуро заявил, что правосудие свершится над всеми врагами Венесуэлы

По словам президента республики, представители национальной оппозиции присвоили себе более $500 млн, которые им были выделены США в 2019 году

КАРАКАС, 24 января. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правосудие должно свершиться над всеми врагами страны, которые выступают за военную интервенцию и введение санкций в отношении Боливарианской Республики.

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"Я надеюсь, что правосудие Венесуэлы свершится в отношении всех, кто призывал к военному вмешательству и санкциям", - сказал Мадуро во время выступления в четверг в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению.

Лидер Венесуэлы также поблагодарил венесуэльский народ, который "преподал урок американскому империализму".

В сентябре в Вашингтоне прошла встреча Организации американских государств (ОАГ), на которой обсуждались возможные меры урегулирования в Венесуэле, в числе которых называлось и международное военное участие. Помимо США и ряда латиноамериканских государств, за такой вариант развития событий выступила и самовольно представлявшая Венесуэлу оппозиция. Именно ее делегаты признаются в ОАГ законными представителями страны после того, как ее лидер Хуан Гуайдо 23 января 2019 года объявил себя исполняющим обязанности президента республики.

Также в четверг Николас Мадуро заявил, что представители национальной оппозиции присвоили себе более $500 млн, которые им были выделены США в 2019 году.

"Уже и в Белом доме говорят о безостановочной коррупции со стороны оппозиционеров [Хуана] Гуайдо. Говорят о сумме, превышающей $500 млн, которую они украли в 2019 году", - сказал президент Венесуэлы.

Венесуэльский лидер напомнил о коррупции и сложной ситуации в Венесуэле до прихода к власти в 1999 году Уго Чавеса и свержения так называемой Четвертой республики в ходе мирной Боливарианской революции, назвав оппозицию преемниками прежнего режима. "Они являются наследниками ужасающей гнили разложившейся Четвертой республики, мы же не можем больше позволить этой старой прогнившей олигархии вернуться в [президентский] дворец Мирафлорес", - сказал Мадуро.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что представители венесуэльской оппозиции разграбили запасы гуманитарной помощи, которую США и страны региона хранили в Колумбии.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеЧавес, УгоГуайдо, Хуан
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