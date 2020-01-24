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Палестино-израильский конфликт

Власти Палестины заявили, что не примут "сделку века" США с ранее отвергнутыми формулами

В руководстве страны отвергнут любые шаги, предлагаемые Вашингтоном, идущие вразрез с нормами международного права

ТАСС, 24 января. Власти Палестины отвергнут любые шаги, предлагаемые США по урегулированию палестино-израильского конфликта, идущие вразрез с нормами международного права. Об этом заявил в четверг официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна.

"Если эта сделка [об урегулировании палестино-израильского конфликта] будет объявлена в соответствии с уже отвергнутыми формулами, власти [Палестины] заявят о серии мер, защищающих наши легитимные права, и мы потребуем, чтобы Израиль взял на себя полную ответственность как осуществляющая оккупацию страна", - приводит его слова агентство VAFA.

Заявление было сделано после того, как ранее в четверг президент США Дональд Трамп сообщил о намерении обнародовать американский план по урегулированию на Ближнем Востоке, также известный как "сделка века", до визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон 28 января.

Теги
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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