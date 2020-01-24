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Китайская вирусная пневмония

Власти Доминиканы усилили контроль прилетающих из Азии из-за коронавируса

Принимаемые в местных аэропортах меры носят профилактический характер, информирует газета Hoy

ГАВАНА, 24 января. Министерство здравоохранения и руководство аэропортов Доминиканской Республики проводят "профилактические" проверки граждан, прилетающих из азиатских стран, из-за обнаруженного там нового типа коронавируса 2019-nCoV. Об этом в четверг сообщает газета Hoy.

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"Мы совместно с министерством здравоохранения предприняли меры по проверке в аэропортах граждан, прибывших из Азии, которые могут добраться до наших аэропортов, - приводит издание слова руководителя специализированного корпуса по безопасности аэропортов и гражданской авиации Арасениса Кастильо. - Им не запрещен въезд, на данный момент меры носят профилактический характер".

По словам Кастильо, эти меры действуют в отношении тех, кто прибывает с высокой температурой или с симптомами, которые входят в клиническую картину нового вируса.

Теги
КитайДоминиканская РеспубликаКитайская вирусная пневмония
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