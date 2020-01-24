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"Присутствие Путина было доминирующим". Израильские СМИ — о Форуме памяти жертв Холокоста

© Abir Sultan, Pool via AP
Журналисты комментируют памятные мероприятия в Израиле, на которые съехались десятки мировых лидеров

Президент России 23 января посетил Иерусалим в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Днем памяти жертв Холокоста. Владимир Путин выступил в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и встретился с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином.

Times of Israel: "Среди десятков мировых лидеров, приехавших в Иерусалим на V Всемирный форум памяти жертв Холокоста, присутствие президента России Владимира Путина было доминирующим. Мировые лидеры собрались в Иерусалиме в четверг, чтобы отметить 75 лет со дня освобождения концлагеря Аушвиц и почтить память жертв Холокоста, а также заявить о необходимости противостоять антисемитизму. Прибыли вице-президент США Майкл Пенс, президент Франции Эмманюэль Макрон, принц Чарльз совершил свой первый официальный визит в Израиль. Эта поездка Чарльза в любое другое время заняла бы главное место в местных новостях.

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Десятки других лидеров, в том числе монархи, премьер-министры, президенты, прибыли в Иерусалим для главного мероприятия форума в мемориальном комплексе Холокоста Яд Вашем. И все же не было никаких сомнений в том, присутствие какого иностранного гостя было самым ярким и доминирующим. Это президент России Владимир Путин. Еще до начала форума Путин выступил вместе с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху на церемонии открытия памятника полутора миллионам жертв почти 900-дневной блокады нацистами Ленинграда — родного города Путина (ныне Санкт-Петербург).

После этой церемонии израильские и российский лидеры направились в Яд Вашем. Ривлин и Нетаньяху заняли свои места до начала Форума памяти жертв Холокоста, Путин прибыл через несколько минут и был отдельно представлен аудитории, а Ривлин проводил до его места, пока другие мировые лидеры терпеливо ожидали.

Президенты Польши и Литвы решили вообще не приезжать на форум. Польский лидер Анджей Дуда был в ярости из-за того, что ему не предложили выступить на мероприятии, а его литовский коллега Гитанас Науседа, очевидно, придерживался такого же мнения. Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Иерусалим, но пропустил форум в Яд Вашем, использовав сомнительный предлог, что он и его делегация отдают свои места жертвам Холокоста. Все три президента явно опасались выступления Путина. И действительно, Путин говорил так, что эти лидеры неловко и беспомощно извивались бы на своих креслах, если бы присутствовали при этом".

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Jerusalem Post: "Начавшись со встречи президента России Владимира Путина в резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху с матерью осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар и продолжившись церемонией открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке, четверг стал важным днем для Иерусалима в его длинной истории памятных событий. Это был день, когда можно было увидеть многое. Увидеть в израильской политике, как V Всемирный форум памяти жертв Холокоста с мировыми лидерами в качестве гостей наверняка будет использован партией "Ликуд" Биньямина Нетаньяху в текущей предвыборной кампании. Увидеть в восточноевропейской политике, как Путин отчитывает литовцев, латышей и украинцев, говоря, что в странах, куда вторглись нацисты, жестокость местных пособников часто превосходила жестокость самих нацистов".

Ediot Ahronot: "Десятки мировых лидеров собрались в Израиле для участия в V Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, и палестинцы выразили разочарование тем, что лишь немногие из этих лидеров посетили палестинские территории для личной встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Среди участников форума в Иерусалиме были президенты России, Германии, Франции, Италии и Австрии и вице-президент США. Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли и британский принц Чарльз должны были встретиться или уже встретились с Аббасом в эти дни. В прошлом Путин предлагал провести встречу между Аббасом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. В январе 2017 года в Париже прошел саммит по урегулированию ближневосточного конфликта, но ни израильтяне, ни палестинцы не были приглашены. В то время палестинцы приветствовали эти усилия, а Израиль отвергал их".

Israel Hayom: "Приезд десятков мировых лидеров в Иерусалим для того, чтобы отметить Международный день памяти жертв Холокоста и взять на себя обязательства по борьбе с антисемитизмом, представляет собой признание фундаментальной истины сионизма: Земля Израиля является единственной и вечной родиной еврейского народа. В этом смысле событие знаменует победу сионизма над антисионизмом".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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