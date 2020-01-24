"Присутствие Путина было доминирующим". Израильские СМИ — о Форуме памяти жертв Холокоста

Президент России 23 января посетил Иерусалим в связи с празднованием 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Освенцим и Днем памяти жертв Холокоста. Владимир Путин выступил в качестве главного иностранного гостя на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", провел переговоры с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и встретился с президентом еврейского государства Реувеном Ривлином. Times of Israel: "Среди десятков мировых лидеров, приехавших в Иерусалим на V Всемирный форум памяти жертв Холокоста, присутствие президента России Владимира Путина было доминирующим. Мировые лидеры собрались в Иерусалиме в четверг, чтобы отметить 75 лет со дня освобождения концлагеря Аушвиц и почтить память жертв Холокоста, а также заявить о необходимости противостоять антисемитизму. Прибыли вице-президент США Майкл Пенс, президент Франции Эмманюэль Макрон, принц Чарльз совершил свой первый официальный визит в Израиль. Эта поездка Чарльза в любое другое время заняла бы главное место в местных новостях.

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Десятки других лидеров, в том числе монархи, премьер-министры, президенты, прибыли в Иерусалим для главного мероприятия форума в мемориальном комплексе Холокоста Яд Вашем. И все же не было никаких сомнений в том, присутствие какого иностранного гостя было самым ярким и доминирующим. Это президент России Владимир Путин. Еще до начала форума Путин выступил вместе с президентом Израиля Реувеном Ривлином и премьер-министром Биньямином Нетаньяху на церемонии открытия памятника полутора миллионам жертв почти 900-дневной блокады нацистами Ленинграда — родного города Путина (ныне Санкт-Петербург). После этой церемонии израильские и российский лидеры направились в Яд Вашем. Ривлин и Нетаньяху заняли свои места до начала Форума памяти жертв Холокоста, Путин прибыл через несколько минут и был отдельно представлен аудитории, а Ривлин проводил до его места, пока другие мировые лидеры терпеливо ожидали. Президенты Польши и Литвы решили вообще не приезжать на форум. Польский лидер Анджей Дуда был в ярости из-за того, что ему не предложили выступить на мероприятии, а его литовский коллега Гитанас Науседа, очевидно, придерживался такого же мнения. Украинский президент Владимир Зеленский приехал в Иерусалим, но пропустил форум в Яд Вашем, использовав сомнительный предлог, что он и его делегация отдают свои места жертвам Холокоста. Все три президента явно опасались выступления Путина. И действительно, Путин говорил так, что эти лидеры неловко и беспомощно извивались бы на своих креслах, если бы присутствовали при этом".

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