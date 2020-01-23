Зарубежные лидеры призвали бороться с антисемитизмом и никогда не забывать жертв Холокоста

Президент Чехии Милош Земан заявил, что антисемитизм вновь пускает корни в Европе и является одной из форм терроризма

ИЕРУСАЛИМ, 23 января. /ТАСС/. Лидеры государств и правительств призвали бороться с антисемитизмом и сохранить имена жертв Холокоста в памяти поколений. Об этом говорится в заявлениях политиков для представленного на полях Всемирного форума памяти Холокоста сборника высказываний мировых лидеров о приверженности борьбе с антисемитизмом. Не допустить повторения Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к мировым лидерам с призывом не допустить в будущем повторения таких трагедий, как Холокост. "Сегодня, 23 января, в канун Международного дня памяти Холокоста, я призываю всех мировых лидеров объединиться, чтобы исключить повторение подобных трагедий. Белоруссия всегда будет поддерживать действия государств и организаций, направленные на увековечивание имен людей, погибших во время Второй мировой войны", - приводятся в сборнике слова Лукашенко.

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Политик отметил также, что в годы войны Белоруссия "прошла через все ужасы устроенного Гитлером геноцида". На территории Белоруссии, как подчеркнул Лукашенко, "захватчики создали более 260 концентрационных лагерей и мест маccового истребления людей, включая более 70 еврейских гетто". Более 200 городов и 9 тыс. сел были разрушены. Как отметил Лукашенко, "белорусы, страдая от фашистских захватчиков, приняли огромное горе евреев, как свое собственное", спасая "тысячи жизней евреев от неминуемой смерти". Белорусский лидер назвал "священным долгом" нынешнего поколения передать потомкам правду о событиях Второй мировой войны, подчеркнув "участившиеся попытки переписывания истории войны, отрицания Холокоста, обеления преступлений Третьего Рейха вплоть до героизации палачей и их пособников". Политика против антисемитизма Решительные действия против антисемитизма должны стать частью государственной политики всех стран, уверен президент Армении Армен Саркисян. "Мы считаем, что возрождение геноцида можно предотвратить только с помощью последовательного и всеобъемлющего подхода, включающего активное участие и взаимодействие всех государств, всего международного сообщества и гражданского общества, которые должны ставить справедливость, человеческую жизнь и достоинство выше политической целесообразности. Наш долг - называть преступления своими именами и предпринимать активные действия против антисемитизма, расизма, нетолерантности, безнаказанности и отрицания [преступлений], что должно стать неотъемлемой частью государственной политики", - говорится в заявлении.

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Мировое сообщество должно решительно противостоять всем проявлениям антисемитизма и ненависти, которые "вновь становятся обыденностью в наше время", считает премьер-министр Канады Джастин Трюдо. "В это время, когда мы отмечаем 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау,... мы должны подчеркнуть нашу общую решимость остановить нарастающую волну антисемитизма и ненависти", - указал Трюдо. "Убийству 6 млн евреев жестоким и антисемитским нациcтским режимом предшествовали медленная эрозия прав человека и восприятие дискриминации как нечто нормальное. Мы не можем позволить, чтобы течение времени ослабило нашу решимость не допустить повторения таких ужасов. Дискриминация, проявления ненависти и насилия в отношении еврейского народа подлежат осуждению каждый раз, когда такие случаи происходят", - подчеркнул премьер. - Мы должны сохранять бдительность, противостоять всем проявлениям антисемитизма и помнить о всех тех, кто погиб во время Холокоста". По мнению президента Чехии Милоша Земана, антисемитизм вновь пускает корни в Европе и является одной из форм терроризма. "Вызывает беспокойство, что яд антисемитизма вновь пускает корни на "старом континенте", - подчеркнул президент Чехии. - С антисемитизмом необходимо бороться с максимальными усилиями". "Израиль пребывает в моем сердце. Я всегда его поддерживаю", - заключил Земан. Сохранить память о жертвах Мир обязан отдать дань памяти узникам Освенцима, чтобы сохранить их имена, их историю и вновь осудить цели политики Холокоста, считает президент Франции Эмманюэль Макрон."75 лет назад освобождение концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцима) показало миру ужасы Холокоста, - написал он. - Наша обязанность отдать дань памяти мученикам и вновь осудить политику, целью которой было уничтожение людей. Мы должны отыскать имена всех жертв и истории их жизни".

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