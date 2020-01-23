"Осталась одна Таня": судьбы детей в блокадном Ленинграде и фашистских концлагерях

90 лет назад — 23 января 1930 года — родилась Таня Савичева, ленинградская школьница, которая во время блокады вела дневник. В него она вписывала дни и часы смерти своих близких

Вторая мировая война унесла жизни около 13 млн детей. Некоторые из них оставляли после себя дневники, ставшие страшными свидетельствами войны. Рассказываем истории пяти детей, переживших блокаду Ленинграда и замученных в концлагерях. Таня Савичева Школьница из Ленинграда, автор блокадного дневника

Описание Таня и Нина Савичевы, 1938 год © ТАСС

Таня Савичева родилась 23 января 1930 года в селе Дворище под Гдовом (Псковская область) в семье Николая и Марии Савичевых. Она была пятым и самым младшим ребенком. Вместе со старшими сестрами Евгенией и Ниной и братьями Леонидом и Михаилом девочка росла в Ленинграде. Их отец скончался в 1936 году. К началу войны семья Савичевых, включая бабушку и двух братьев Таниного отца, жила в доме №13/6 на 2-й линии Васильевского острова. Женя переехала на Моховую улицу. В конце мая 1941 года Таня окончила третий класс школы №35. Летом Савичевы собирались уехать к родственникам, но не успели. Накануне войны город покинул лишь Михаил. Семья осталась в блокадном Ленинграде.

Описание Слева: страницы дневника Тани Савичевой в Музее Пискаревского мемориального кладбища. Справа: Леня, Нина и Миша Савичевы — братья и сестра Тани Савичевой, 1934 год © Максим Блохин/ТАСС, ТАСС

Первой умерла Женя. Дату ее смерти Таня занесла в записную книжку, которую впоследствии стали называть "Блокадным дневником Тани Савичевой".

Девять записей в дневнике Женя умерла 28 дек в 12.00 час утра 1941 г.

Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.

Лёка умер 17 марта в 5 часов утра в 1942 г.

Дядя Вася умер в 13 апреля 2 ч ночь 1942 г.

Дядя Лёша 10 мая в 4 ч дня 1942 г.

Мама в 13 мая в 7.30 час утра 1942 г.

Савичевы умерли

Умерли все

Осталась одна Таня (пунктуация, орфография и грамматика сохранены — прим. ТАСС) Продолжение

Из семьи блокаду пережила только Нина, считавшаяся пропавшей без вести в феврале 1942 года. Выжил также Михаил, воевавший в партизанском отряде.

Описание Нина Савичева у памятника Тане Савичевой, 1983 год © Олег Пороховников/ТАСС

Тяжелобольная Таня попала в детский дом, который в августе 1942 года был эвакуирован в Шатковский район Горьковской области. Она умерла 1 июля 1944 года от туберкулеза. Ей было 14 лет. Записную книжку Тани нашла вернувшаяся в Ленинград сестра Нина. В 1953 году дневник передан в Музей истории Ленинграда (Санкт-Петербурга). Копия выставлена в павильоне Пискаревского мемориального кладбища.

Описание Мемориальная табличка и дом на Васильевском острове, в котором жила Таня Савичева, Санкт-Петербург, 2015 год © Александр Демьянчук/ТАСС

31 мая 1981 года на Шатковском кладбище был открыт памятник Тане Савичевой. Рядом расположена стела с ее барельефом и страницами из дневника. На доме, где жила девочка, установлена мемориальная доска. В школе №35 открыт музей ее имени. Анна Франк Еврейская девочка, уроженка Германии, погибла в концлагере. По версии журнала Time входит в число 20 героев XX века

Анна родилась в 1929 году в ассимилированной еврейской семье. Ее мать была домохозяйкой, а отец — офицером в отставке. В начале 1930-х годов, после прихода Гитлера к власти, ее семья бежала из Германии в Амстердам. После оккупации Нидерландов в 1940 году началось преследование евреев. Семья Франк не смогла получить разрешение на выезд в США и летом 1942 года переселилась в убежище, устроенное сотрудниками фирмы, в которой работал отец Анны. Здание состояло из двух частей: в передней был офис, а задняя часть дома пустовала. Это помещение и было приспособлено под тайное убежище, вход в которое был спрятан в шкафу с документами.

Описание Вход в тайное убежище в отреставрированном Доме-музее Анны Франк в Амстердаме, Нидерланды © AP Photo/Peter Dejong

В потайной комнате они провели 25 месяцев. Все это время Анна вела дневник, который получила в подарок от отца на свой 13-й день рождения. В своих записях девочка обращалась к вымышленной подруге по имени Китти.

Многих евреев — наших друзей и знакомых — арестовали. Гестапо обходится с ними ужасно. Их грузят в теплушки и отправляют в еврейский концлагерь Вестерборк. Это — страшное место. На тысячи человек не хватает ни умывалок, ни уборных. Говорят, что в бараках все спят вповалку: мужчины, женщины, дети. Убежать невозможно. Заключенных из лагеря сразу узнают по бритым головам, а многих и по типично еврейской внешности Из дневника Анны Франк, пятница, 9 октября 1942 года

Первую запись в дневнике Анна сделала 12 июня 1942 года. Последнюю — в августе 1944 года. Позже эти письма к Китти стали известны как "Дневник девочки", "Дневник Анны Франк", "Убежище". Сама же Анна назвала их "В задней части дома".

Описание Дневник Анны Франк © REUTERS/Cris Toala Olivares

В августе 1944 года голландская полиция и гестаповцы получили наводку от неизвестного информатора и провели обыски, во время которых задержали всех членов семьи Анны. В начале сентября всех их депортировали в Освенцим, причем отца Анны отделили от дочерей и жены. Позже Анну и ее сестру Марго перевезли в Берген-Бельзен. В марте 1945 года по лагерю распространилась эпидемия тифа, которая унесла жизни примерно 17 тыс. заключенных, включая сестру Анны. А за несколько недель до освобождения концлагеря британскими войсками скончалась и сама девушка. Точные даты их смерти неизвестны. Сестры были похоронены в братской могиле.

Описание Символическая надгробная плита в память об Анне Франк и ее сестре Марго на месте бывшего концентрационного лагеря Берген-Бельзен, Лохайде, Германия © Sean Gallup/Getty Images

Единственным выжившим из семьи Франк был отец Анны. После войны он вернулся в Амстердам, где ему передали спасенный из убежища дневник. Впервые он был опубликован в 1947 году.

Гитлеровцы убили шесть миллионов евреев. Никто не знает, что они думали и чувствовали. За шесть миллионов говорит один голос — не мудреца, не поэта — обыкновенной девочки. Один чистый, детский голос живет: он оказался сильнее смерти Илья Эренбург писатель, публицист

Лена Мухина Ленинградская школьница, автор блокадного дневника

Описание Дневник Лены Мухиной © Архивы Санкт-Петербурга

Лена Мухина родилась в ноябре 1924 года в Уфе. В начале 1930-х годов переехала в Ленинград. После смерти матери девочку удочерила ее тетя Елена Николаевна Бернацкая. Они жили в доме №26 по Загородному проспекту. В конце девятого класса она начала вести дневник: первая запись в нем датирована 22 мая 1941 года, последняя — 25 мая 1942 года. Лена описывала жизнь в блокадном Ленинграде: обстрелы и бомбежки, голод и смерть родных, включая ее приемную мать.

Из дневника Лены Мухиной 22 июня 1941 года

В 12 часов 15 минут вся страна слышала выступление тов. Молотова. Он сообщил, что сегодня в 4 часа утра германские войска без объявления войны начали наступление по всей западной границе. Их самолеты бомбардировали Киев, Житомир, Одессу, Каунас и др. города. Погибло 200 чел. В 5 часов германский консул объявил от имени своего правительства о начале войны, т.е. что Германия пошла на нас войной. Итак, самое ужасное из всего, что можно было ожидать, совершилось.

Мы победим, но победа эта будет не легкая, это тебе не Финляндия. Война эта будет дикая, ожесточенная. 18 декабря 1941 года

...Сегодня у нас был вкусный суп с мясом и макаронами. Кошачьего мяса хватит еще на два раза. Да на 3 раза американского, а что будет потом неизвестно. Хорошо бы раздобыть где-нибудь еще кошку, тогда бы нам опять надолго бы хватило. Да, я никогда не думала, что кошачье мясо такое вкусное, нежное. 8 февраля 1942 года

Вчера утром умерла мама. Я осталась одна. (пунктуация, орфография и грамматика сохранены — прим. ТАСС) Продолжение

В конце апреля 1942 года девушка сделала такую запись: "Милый мой бесценный друг, мой дневник. Только ты у меня и есть, мой единственный советчик. Тебе я поведываю все мои горести, заботы, печали. А от тебя прошу лишь одного: сохрани мою печальную историю на своих страницах, а потом, когда это будет нужно, расскажи обо всем моим родственникам, чтобы они все узнали, конечно, если они этого пожелают". В начале июня того же года в истощенном состоянии Лена была эвакуирована в Горький. Дневник Лены Мухиной хранился в Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга и лишь в 2011 году был опубликован под названием "Сохрани мою печальную историю". Елена Владимировна Мухина скончалась 5 августа 1991 года в Москве. Хана Бради Чешская девочка еврейского происхождения, провела два года в концлагере Терезиенштадт, погибла в газовой камере в Освенциме

Описание Хана Бради © wikipedia.org

Имя Ханы Бради стало известно после того, как в 2000 году один из сотрудников Центра изучения Холокоста в Токио обратился в музей "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) с просьбой передать несколько экспонатов для выставки, посвященной судьбам малолетних узников концлагерей. Среди полученных предметов находился небольшой чемодан, на котором были имя Ханы Бради, ее дата рождения и надпись "сирота".

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Хана родилась в 1931 году в семье розничных торговцев. В марте 1941 года ее мать арестовали и отправили в концлагерь Равенсбрюк. В конце сентября того же года гестапо схватило и отца Ханы. Больше девочка не видела родителей. Хану и ее старшего брата Георга приютил их дядя, избежавший депортации благодаря своему арийскому происхождению. В мае 1942 года дети получили повестки в центр депортации в Тршебиче. Оттуда их доставили в концлагерь Терезиенштадт, где они провели два года. Позже Хана и ее брат были разными эшелонами перевезены в Освенцим, где через несколько часов после приезда один из немецких офицеров заманил Хану в газовую камеру. По словам Георга, это был сам Йозеф Менгеле — врач, проводивший медицинские опыты на узниках.

Описание Брат Ханы Бради Георг Бради (слева) и куратор Центра изучения Холокоста в Токио Фумио Ишиока (справа) демонстрируют чемодан Ханы Бради школьникам в Торонто, Канада, 2003 год © Tony Bock/Toronto Star via Getty Images

Георг пережил Освенцим, он сумел устроиться работать водопроводчиком. После освобождения он узнал, что никто из членов его семьи не выжил. В 2002 году о Хане Бради была написана биографическая книга "Чемодан Ханы". Петр Гинц Чешский подросток еврейского происхождения, два года провел в концлагере Терезиенштадт, погиб в газовой камере в Освенциме

Петр родился в феврале 1928 года в Праге (Чехословакия) в семье менеджера экспортного отдела текстильной компании. Он интересовался историей и рисовал, с раннего детства владел эсперанто — его родители увлекались изучением этого языка. Мальчик рано начал писать: уже к 14 годам он написал пять небольших романов, рукописи которых были проиллюстрированы его собственными рисунками.

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Будучи наполовину евреем, Гинц попал в концлагерь Терезиенштадт. Ему было 14 лет. Там он пытался продолжить свое обучение: изучал историю, рисовал карты и составлял словарь чешского и эсперанто. В лагере он даже стал главным редактором тайной газеты Vedem ("Начало"). Газету писали от руки и зачитывали вслух раз в неделю. Для издания Петр и мальчишки из его барака брали интервью у заключенных, сочиняли эссе, стихотворения и рассказы. Одной из наиболее популярных рубрик Vedem была "Прогулки по Терезиену". Для нее Петр Гинц писал короткие очерки, в которых подробно описывал, как работают в концлагере самые разные заведения — пекарня, пожарная станция, детские ясли и крематорий. Выпуски газеты сохранились, сейчас это часть коллекции мемориала Терезиенштадта.

Описание Семья Петра Гинца © flickr.com/Cindy Hill

В Терезиенштадте Петр Гинц провел два года, а в 1944-м его отправили в Освенцим, где он и погиб в газовой камере.

Из стихотворений Петра Гинца Сегодня каждый сразу понимает:

еврей ты иль ариец. Он узнает

еврея сразу всюду и везде

по жёлтой с черною каймой звезде. Как только восемь вечера — молчок,

из дому — ни ногой, дверь — на замок.

Работа — только с тачкой или волокушей,

маши кайлом и радио не слушай. Тому, кто был богат, держал, допустим, лавку,

теперь не разрешается владеть ничем,

ни даже завести собаку, уличную шавку. Запрещено детей определять учиться

и даже в парикмахерской побриться.

И в магазин дозволено ходить с трех до пяти.

Такие правила, как ни крути.

Перевод Елены Лаппин Продолжение

Большинство своих рукописей и картин перед отправлением в Освенцим он отдал сестре, и в начале 2000-х годов дневник Петра Гинца был опубликован на английском языке. Дневник датирован 1941–1942 годами. Это сборник записей, стихотворений и рассказов о жизни евреев в военной Праге.

Описание Слева: лагерь смерти Освенцим, Польша, 1945 год. Справа: рисунок Петра Гинца "Лунный пейзаж" © Марк Редькин/ТАСС, courtesy of Yad Vashem/Getty Images