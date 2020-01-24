Эрдоган заявил, что Хафтар не намерен идти на компромисс в вопросе перемирия в Ливии

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не намерен идти на компромисс для достижения перемирия в Ливии. С таким утверждением выступил в пятницу в Стамбуле президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Наша поддержка законному правительству Ливии (Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа - прим. ТАСС) призвана остановить кровопролитие в стране. Мы призываем все стороны [конфликта] проявить здравомыслие. В последние дни силы Хафтара совершали нападения. Стало понятно, что он не намерен идти на компромисс", - сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара не намерена отказываться от оказания помощи ПНС. "Мы не бросим наших ливийских братьев в столь сложное время. Мы направили делегацию [инструкторов] для обучения сторонников Сарраджа", - добавил президент.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу с целью, как он заявлял, "ее освобождения от террористов". ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, утраченной после интервенции НАТО девять лет назад.