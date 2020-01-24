{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Переговоры о перемирии в Ливии
Обновлено 

Эрдоган заявил, что Хафтар не намерен идти на компромисс в вопросе перемирия в Ливии

По словам президента Турции, Анкара не намерена отказываться от оказания помощи ПНС Фаиза Сарраджа

АНКАРА, 24 января. /ТАСС/. Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар не намерен идти на компромисс для достижения перемирия в Ливии. С таким утверждением выступил в пятницу в Стамбуле президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

На эту тему
Наследство Каддафи: как иностранцы пробуют помирить Ливию

"Наша поддержка законному правительству Ливии (Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа - прим. ТАСС) призвана остановить кровопролитие в стране. Мы призываем все стороны [конфликта] проявить здравомыслие. В последние дни силы Хафтара совершали нападения. Стало понятно, что он не намерен идти на компромисс", - сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара не намерена отказываться от оказания помощи ПНС. "Мы не бросим наших ливийских братьев в столь сложное время. Мы направили делегацию [инструкторов] для обучения сторонников Сарраджа", - добавил президент.

В Ливии уже не первый год параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное ПНС премьера Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Хафтар 12 декабря объявил о начале решающего наступления на столицу с целью, как он заявлял, "ее освобождения от террористов". ПНС мобилизовало на свою защиту все подконтрольные ему вооруженные формирования, официально обратившись за помощью к Турции на основании подписанного в конце ноября меморандума о военном сотрудничестве.

19 января в Берлине прошла конференция по ливийскому урегулированию на уровне глав государств и правительств, в том числе РФ. В итоговом документе ее участники призвали к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства в дела Ливии, предложили создать единое правительство и запустить реформы для восстановления государственности, утраченной после интервенции НАТО девять лет назад.

Теги
Меркель, АнгелаТурцияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипСаррадж, ФаизХафтар, ХалифаПереговоры о перемирии в Ливии
Реклама на ТАСС
Президент Узбекистана утвердил кабинет министров под руководством Арипова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС