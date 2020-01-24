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СМИ: Польша потерпела поражение на форуме памяти жертв Холокоста

Rzeczpospolita считает, что "форум памяти о Холокосте стал большим возвращением Владимира Путина в мировые салоны" на правах равноправного мирового лидера

ВАРШАВА, 24 января. /ТАСС/. Пятый Всемирный форум памяти жертв Холокоста, состоявшийся в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем, стал для польских властей поражением в борьбе за продвижение своей картины истории. Такое мнение было высказано в пятницу в комментарии газеты Rzeczpospolita.

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Как отмечает издание, итоги этого форума для Польши "решительно негативны". "Это был плохой день для нас. Польша проиграла, проиграл продвигаемый нами взгляд на события 80-летней давности", - указано в публикации.

"Хотя Путин был более сдержанным по отношению к Польше, чем в своих предыдущих заявлениях, нельзя обвинять [президента Польши] Анджея Дуду в том, что он не принял участие в этом форуме. Ни президент, ни ЗиС (правящая в Польше партия "Закон и справедливость") не виноваты в том, что союзы на мировой шахматной доске меняются, и мероприятие в Яд Вашем стало возможностью реабилитировать Путина. Тем не менее, плохая ситуация, в которой оказалась наша страна, стала следствием ошибок политики нынешнего правительства, - пишет Rzeczpospolita. - Поэтому властям Польши следует подумать над причинами положения дел и, вместо того, чтобы открывать новые конфликтные поля, попытаться смягчить некоторые из споров".

"Но самое главное - смотреть в будущее сейчас. И сделать выводы из иерусалимского форума. Через несколько дней будут мероприятия в Польше (75-я годовщина освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме 27 января - прим. ТАСС). Мы увидим, сделали ли наши власти все, чтобы использовать эту возможность, чтобы представить правду об истории польского государства и нации во время Второй мировой войны", - указано в публикации.

Касаясь участия в форуме в Иерусалиме российского президента, Rzeczpospolita оценила, что "форум памяти о Холокосте стал большим возвращением Владимира Путина в мировые салоны" на правах равноправного мирового лидера, идея которого о том, чтобы США, Россия, Франция, Китай и Великобритания встретились на форуме ООН для обсуждения нового мирового порядка, была с энтузиазмом воспринята французским президентом, "который давно хотел основать европейскую безопасность на союзе с Москвой, а не Вашингтоном". "Это еще одна тревожная новость для Польши", - подчеркнула газета.

Форум "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" состоялся в четверг в Иерусалиме. Он прошел под патронажем президента Израиля. В нем приняли участие лидеры государств и правительств 45 стран, включая Россию, Францию, США, Австрию, Грецию, Германию и Италию.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПольшаИзраильДуда, Анджей
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