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Начало процедуры импичмента Трампа

Защита изложит основную часть аргументов в Сенате в рамках импичмента Трампа 27 января

Два-три часа на оглашение аргументов будет у нее и 25 января

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Представители защиты в рамках процесса импичмента президента США Дональда Трампа представят основную часть своих аргументов в Сенате Конгресса США в понедельник, 27 января. Об этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов источник из команды юристов президента.

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По его словам, сторона защиты начнет излагать свою позицию в субботу, однако из-за усеченного графика у нее будет на это всего два-три часа. "Основную часть нашей позиции по делу мы будем представлять в понедельник, а также в оставшееся время на следующей неделе, если оно нам потребуется", - подчеркнул он.

"Мы с нетерпением ждем начала, потому что у нас не было возможности представить позицию по делу президента в течение длительного времени и у нас появится эта возможность, начиная с завтрашнего дня", - добавил источник.

Сенат Конгресса США одобрил в ночь со вторника на среду резолюцию, которая позволяет верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента Трампа в ускоренном режиме. Республиканцы дали выбранным Палатой представителей обвинителям (управляющим) и юристам, которые будут защищать Трампа, по 24 часа в течение трех рабочих дней на представление своих аргументов. Сторона обвинения начала излагать свою позицию в среду и продолжает делать это в течение пятницы. После окончания выступления защиты 16 часов будет отведено в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Теги
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