Сторона обвинения завершила изложение аргументов в Сенате в рамках импичмента Трампа

Первые три часа демократы посвятили обвинениям в злоупотреблении властью, а затем перешли к вопросу о создании Трампом препятствий расследованию, которое проводил Конгресс. Последним выступил председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф, возглавляющий группу обвинителей. Он подвел итоги трех дней, в течение которых демократам была дана возможность озвучить свою позицию.

Финальное выступление Шиффа длилось более часа. Он выразил уверенность в том, что обвинение представило убедительные доказательства вины президента. Перечисляя каждый из пунктов, конгрессмен подчеркивал: "Это удалось доказать".

По его словам, Трамп "останется угрозой для конституции, если ему позволят и дальше занимать должность". "С божьей помощью наши отношения с Украиной выдержат данное испытание, и Украина будет процветать, а мы закроем эту уродливую страницу нашей истории. Но если мы здесь и сейчас решим, что президент США может просто заявить, что в соответствии со второй статьей конституции он имеет право делать все, что захочет, и ему нет необходимости даже обращать внимание на существование равнозначной ветви власти (законодательной - прим. ТАСС), это станет травмой для нашей страны, которую никогда не удастся залечить. Украина переживет это и мы тоже, но это станет неизлечимой травмой, поскольку политическое равновесие, которое было заложено основателями нашей страны, никогда уже не восстановится", - убежден Шифф.

График заседаний

Сенат Конгресса США одобрил в ночь на среду резолюцию, которая позволяет верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента Трампа в ускоренном режиме. Республиканцы дали выбранным Палатой представителей обвинителям и юристам, которые будут защищать главу Белого дома, по 24 часа в течение трех рабочих дней на представление своих аргументов. После того как сторона обвинения завершила изложение собственной позиции, в субботу к представлению своих аргументов приступит защита. Затем 16 часов будет отведено в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Данный процесс не ограничен количеством рабочих дней.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.

Процедура импичмента

В сентябре 2019 года Палата представителей с подачи демократов объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для начала разбирательства послужили предположения об оказании им в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе американской администрации избраться на второй срок в 2020 году. Две статьи обвинения против Трампа были утверждены демократами 18 декабря.

Теперь Сенат выполняет функции присяжных, а Палата представителей фактически выступает стороной обвинения. Руководит процессом глава Верховного суда США Джон Робертс. Для отстранения президента от должности необходима поддержка не менее двух третей сенаторов (67). При нынешнем составе Сената вероятность такого развития событий фактически равна нулю, так как республиканцы занимают в верхней палате 53 из 100 мест.