Трамп посоветовал своей защите быть честной на процессе по импичменту

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рекомендовал своей защите по делу об импичменте в верхней палате Конгресса противопоставить правду лжи и фабрикациям обвинения.

В интервью телеканалу Fox News глава государства по обыкновению охарактеризовал как "ложь, фабрикации, преувеличения и вымысел" завершившиеся в пятницу вечером выступления обвинителей в рамках процедуры импичмента в Сенате Конгресса США. "Моим представителям надо всего лишь быть честными и говорить правду", - отметил Трамп.

Он в очередной раз выразил уверенность в том, что предъявленные ему две статьи обвинения не являются преступлениями и не подпадают под категорию деяний, караемых отстранением от должности. "Это ужасная политическая охота на ведьм, которую они (демократы) ведут для победы на выборах", - заключил Трамп.

Представители защиты в рамках процесса импичмента президента США представят основную часть своих аргументов в верхней палате Конгресса 27 января. Сенат одобрил в ночь на среду резолюцию, которая позволяет верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента в ускоренном режиме. Республиканцы дали выбранным Палатой представителей обвинителям (управляющим) и юристам, которые будут защищать Трампа, по 24 часа в течение трех рабочих дней на представление своих аргументов.

Сторона обвинения начала излагать свою позицию 22 января. После окончания выступления защиты 16 часов будет отведено в целом на то, чтобы стороны ответили на вопросы сенаторов. Этот процесс не ограничен количеством рабочих дней.

После этого должны состояться четырехчасовые дебаты, цель которых - определить, нужно ли вызывать на процесс свидетелей и запрашивать какие-либо дополнительные документы. Если свидетели не будут вызваны, Сенат проголосует по каждой из двух статей обвинения: злоупотребление властью и создание препятствий расследованию, которое проводил Конгресс.