Помпео обвинил во лжи и непорядочности журналистку, с которой у него произошел конфликт

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео изложил в субботу свою версию скандала с журналисткой Национального общественного радио (National Public Radio, NPR) Мэри Луизой Келли. Ранее Келли утверждала , что госсекретарь повысил на нее голос за то, что она во время интервью чрезмерно настойчиво добивалась от него ответов, касавшихся увольнения Мари Йованович с должности американского посла на Украине.

"Репортер Мэри Луиза Келли солгала мне дважды. В первый раз, в прошлом месяце, при подготовке интервью, и второй раз - согласившись на разговор после интервью не под запись, - отмечается в распространенном Госдепартаментом заявлении Помпео. - Стыдно, что она решила нарушить основные правила журналистики и порядочности. Это еще один пример того, до чего дошли СМИ в попытке навредить президенту США Дональду Трампу и его администрации".

В этой связи, считает госсекретарь, неудивительно, что американцы не доверяют большинству СМИ.

Согласно данным радиостанции, интервью проходило в здании Госдепартамента в Вашингтоне. Келли утверждает, что Помпео отказался отвечать на ее многочисленные вопросы об обстоятельствах увольнения Йованович, поскольку тема интервью якобы была ограничена ситуацией вокруг Ирана. Журналистка настаивает на том, что это не так.

Как передает радио, "интервью было немедленно завершено после вопросов об Украине". По версии журналистки, Помпео поднялся, буравил ее взглядом несколько секунд, после чего вышел. Келли попросили пройти за госсекретарем в другое помещение и не брать с собой звукозаписывающие устройства. "Меня провели в личные покои госсекретаря, где он меня ожидал и где кричал на меня примерно столько же, сколько до этого длилось интервью", - сказала репортер, уточнив, что Помпео употреблял нецензурную лексику, выражая недовольство затронутой ею темой.