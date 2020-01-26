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Палестино-израильский конфликт

Израильский беспилотник поразил военный пост ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

Пост находился в южной части сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат Армии обороны Израиля нанес в воскресенье удар по военному посту ХАМАС в южной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Ранее сегодня (26 января) ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа. В ответ летательный аппарат Армии обороны Израиля поразил военный пост ХАМАС в южной части сектора Газа", - говорится в сообщении.

В ночь на воскресенье израильские истребители нанесли удары по нескольким военным целям ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными самодельными взрывными устройствами на израильскую территорию из палестинского приморского анклава.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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