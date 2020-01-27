Абэ: Токио готов применить законодательные меры для борьбы с пневмонией нового типа

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Правительство Японии намерено внести выявленную в Китае пневмонию нового типа в официальный список инфекционных болезней, что позволит в соответствии с законом принудительно госпитализировать зараженных людей, вводить ограничения на деятельность частных и государственных учреждений, проводить дезинфекции и использовать с такой целью бюджетные средства. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр Синдзо Абэ, выступая на заседании бюджетной комиссии нижней палаты парламента.

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"Занесение пневмонии нового типа в официальный реестр даст возможность незамедлительно проводить госпитализации и использовать государственные средства для лечения и других мер, необходимых для того, чтобы предотвратить распространение инфекции", - подчеркнул он. Соответствующее решение, по словам премьера, будет оформлено правительством во вторник.

Генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никай подтвердил в понедельник журналистам, что уже 28 января в китайский город Ухань, ставший эпицентром вспышки пневмонии нового типа, будет направлен правительством Японии чартерный лайнер для вывоза находящихся там граждан страны. Всего в провинции Хубэй, где расположен этот мегаполис с населением свыше 11 млн человек, находятся около 560 японцев, занятых, в частности, на совместных с китайскими партнерами промышленных и торговых предприятиях. Чартер, передает информационное агентство Kyodo, будет летать в Ухань несколько раз, по просьбе китайских властей он может доставлять туда и различные необходимые материалы.

Этот город с 23 января фактически блокирован и находится на карантине. Аэропорт, паромные переправы, метро, общественный транспорт, железнодорожные и автомобильные вокзалы временно приостановили там работу, а дороги, ведущие в другие регионы страны, перекрыты.