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NYT: Болтон выражал Барру опасения по поводу поддержки Трампом Эрдогана и Си Цзиньпина

В свою очередь генеральный прокурор США отмечал, что обеспокоен возможностью американского лидера оказать влияние на проведение двух независимых расследований в отношении компаний в Турции и Китае

ТАСС, 28 января. Бывший помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон выражал опасения в беседе с министром юстиции, генеральным прокурором США Уильямом Барром в связи с тем, что глава Белого дома Дональд Трамп делал одолжения президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и председателю КНР Си Цзиньпину. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с черновым вариантом мемуаров, которые планирует опубликовать Болтон.

В свою очередь Барр, реакция которого приводится без цитат, отметил, что обеспокоен возможностью Трампа оказать влияние на проведение двух независимых расследований, которые Соединенные Штаты вели в отношении компаний в Турции и Китае. Приводя аргументы в пользу обоснованности таких опасений, американский генпрокурор упомянул разговоры главы Белого дома с лидерами этих стран. В частности, Барр указал на беседы Трампа с Си Цзиньпином, в которых китайский лидер призывал спасти от банкротства корпорацию ZTE, признавшую в 2017 году вину в нарушении американских санкций в отношении КНДР, Ирана и ряда других стран и согласившуюся выплатить крупный штраф. В 2018 году американский президент снял санкции с ZTE, что, как утверждает издание, помогло в продвижении торговых переговоров с КНР, однако стало угрозой для национальной безопасности.

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Барр также упомянул разговор американского лидера с Эрдоганом в 2018 году об обвинениях в отношении турецкого государственного банка Halkbank в нарушении санкций США против Ирана, мошенничестве и отмывании средств. В январе 2018 года суд в Нью-Йорке признал заместителя председателя Halkbank Хакана Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Эрдоган, выступая в том же году перед журналистами в Турции, заверил, что Трамп пообещал воздействовать на своих подчиненных с целью прекращения уголовного преследования банка. Однако в декабре 2019 года федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк все же отклонил ходатайство Halkbank о том, чтобы временно прекратить рассмотрение выдвинутых против него обвинений.

Американский Минюст отказался прокомментировать данную информацию. Сам Болтон в опубликованном вместе со своим издателем и литературным агентом заявлении указал, что не предоставлял The New York Times никаких данных по своим мемуарам. Согласно правилам, книга, дата выхода которой в печать еще неизвестна, до публикации должна быть передана в Белый дом на рассмотрение. По данным The New York Times, Болтон отдал свое произведение на рассмотрение американских властей еще месяц назад.

В опубликованном в воскресенье материале, в котором издание также ссылалось на источник, ознакомившийся с черновиком мемуаров Болтона, сообщалось, что Трамп в августе прошлого года говорил занимавшему на тот момент пост помощника американского лидера по национальной безопасности о том, что хочет продолжать блокировать военную помощь Украине, пока Киев не начнет расследование по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. По сведениям газеты, президент-республиканец стремился увязать военную помощь Украине в размере порядка $400 млн со своей просьбой начать разбирательство в отношении работы Хантера Байдена в украинской энергетической компании Burisma.

Свидетели на процессе

В Сенате Конгресса США в эти дни проходит судебный процесс в рамках процедуры импичмента Трампа. Демократы требуют у имеющих большинство в верхней палате республиканцев вызвать на процесс дополнительных свидетелей. При этом однопартийцы американского лидера хотят завершить процедуру в кратчайшие сроки.

В воскресенье лидер демократического меньшинства Сената Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) потребовал от лидера республиканского большинства Митча Макконнелла вызвать в качестве свидетелей Болтона, а также исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни в связи с публикацией The New York Times.

В сентябре прошлого года Джон Болтон был отправлен в отставку из-за того, что, по мнению Трампа, тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. Его место занял Роберт О'Брайен.

В конце августа газета Politico сообщила, что Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине. Как отмечало издание, глава государства хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Президент 2 октября объявил, что военное финансирование Украины разблокировано по просьбе сенатора-республиканца Роба Портмана и ряда других законодателей. При этом американский лидер охарактеризовал Украину времен президентства Петра Порошенко как страну с "колоссальной коррупцией".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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