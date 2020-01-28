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Политический кризис в Венесуэле

Колумбия запросит выдачу экс-члена Конгресса у Гуайдо, а не у Мадуро

Богота не имеет дипломатических отношений с "диктаторским режимом" Николаса Мадуро, отмечается в сообщении Министерства юстиции Колумбии

БОГОТА, 28 января. /ТАСС/. Власти Колумбии направят запрос об экстрадиции экс-члена Национального Конгресса Аиды Мерлано, которую накануне задержали в Венесуэле, лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, а не президенту Николасу Мадуро. Об этом во вторник сообщили в колумбийском Министерстве юстиции.

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"Как всем известно, Колумбия, наряду с несколькими странами Латинской Америки и остальным миром, не признает и поэтому не имеет дипломатических отношений с диктаторским режимом Николаса Мадуро. Национальное правительство направит запрос [об экстрадиции Мерлано] законному правительству Венесуэлы во главе с Хуаном Гуайдо", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства.

Накануне представители правоохранительных органов Венесуэлы задержали экс-члена Конгресса Колумбии Аиду Мерлано. В сентябре 2019 года Верховный суд Колумбии приговорил ее к 15 годам лишения свободы за участие в коррупционных схемах, благодаря которым она стала членом Сената (верхняя палата парламента) в 2018 году. В октябре экс-политик совершила побег во время посещения больницы, находящейся вне тюрьмы.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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