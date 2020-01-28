СМИ: Аббас выступит с заявлением по поводу плана Трампа

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас выступит в ближайшее время с заявлением по поводу обнародованного президентом США Дональдом Трампом плана ближневосточного урегулирования. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya .

Аббас выступит с краткой речью в ответ на план США, уточнила телестанция. В настоящее время в Рамалле продолжается общенациональное совещание с участием представителей контролирующего сектор Газа движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад".

Трамп обнародовал во вторник в Вашингтоне некоторые аспекты 80-страничного плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Американская инициатива строится на идее сосуществования двух государств. При этом Иерусалим объявляется неделимой столицей Израиля, а палестинцам предлагается столица в Восточном Иерусалиме. Как указал президент США, для палестинцев это последний шанс на создание государственности. "Сделка века", как называют этот план, предусматривает фактическое удвоение площади палестинского государства, и Трамп пообещал, что США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.