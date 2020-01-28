В ХАМАС заявили, что план Трампа по урегулированию "не стоит чернил, которыми он написан"

КАИР, 28 января. /ТАСС/. Обнародованный президентом США Дональдом Трампом план ближневосточного урегулирования не стоит чернил, которыми он написан. Об этом написал во вторник в своем Twitter официальный представитель исламского движения ХАМАС Сами Абу Зухри. Эта запись стала первой реакцией контролирующего сектор Газа движения после выступления Трампа в Вашингтоне.

"Сделка века" Трампа не стоит даже тех чернил, которыми она прописана, она падет перед единством Палестины, - написал он. - Проводимая Трампом политика кнута и пряника не сработает с палестинцами, Трамп и его сделка пойдут на свалку истории, а Палестина и Иерусалим останутся нам".

Один из лидеров наиболее влиятельной группировки палестинского сопротивления "Исламский джихад" Дауд Шихаб заявил, что выступления Трампа и [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху "полны ненависти и мифов, которые столкнут регион в пучину насилия". По его словам, присутствовавшие на пресс-конференции в Вашингтоне (во время обнародования плана) арабские послы (Бахрейна, ОАЭ и Омана) "встали на сторону величайшего заговора и предательства против палестинского народа и арабской нации". Палестинский народ, заверил он, "будет всячески препятствовать этой сделке и вести сопротивление ей всеми доступными способами".

Трамп обнародовал во вторник в Вашингтоне некоторые аспекты 80-страничного плана урегулирования палестино-израильского конфликта. Американская инициатива строится на идее сосуществования двух государств. Иерусалим объявляется неделимой столицей Израиля, палестинцам при этом же предлагается столица в Восточном Иерусалиме. Как указал президент США, для палестинцев это - последний шанс на создание государственности. "Сделка века", как называют этот план, предусматривает фактическое удвоение площади палестинского государства, и Трамп пообещал, что США будут работать над тем, чтобы территория палестинского государства была неразрывной.

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