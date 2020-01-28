Посол Салливан доведет содержание "сделки века" до правительства РФ

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Новый американский посол в Москве Джон Салливан доведет вскоре до сведения правительства России содержание нового плана ближневосточного урегулирования, выработанного администрацией США. Об этом сообщила во вторник ТАСС руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

Согласно изложенной ей информации, центральный аппарат Госдепартамента США разошлет американским послам за рубежом циркулярную телеграмму, содержащую инструкции относительно работы в свете публикации Вашингтоном нового варианта преодоления палестино-израильского конфликта. "Мы отправим телеграмму своим послам во всем мире, и им будут даны инструкции вести диалог на эту тему с правительствами принимающей стороны", - сказала официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.

"Конечно, вы знаете, что наш новый посол в России - это посол [Джон] Салливан, который был у нас [до недавних пор] первым заместителем госсекретаря США. И я полностью уверена, что он будет говорить со своими коллегами в российском правительстве об этом плане", - подчеркнула Ортэгус.

Она отрицательно ответила на вопрос о том, планирует ли Вашингтон направлять в Москву какого-то спецпосланника для обсуждения упомянутого плана, который американское правительство именует порой сделкой века. "Насколько мне известно, нет. Надо перепроверить. Кажется, этим будет заниматься посол Салливан", - ответила дипломат.

План США

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы за свои права. В качестве поддержки урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдет, а лидеры ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

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