В Тегеране заявили, что будут противодействовать американской "сделке века"

ТЕГЕРАН, 28 января. /ТАСС/. Тегеран выражает готовность противостоять предложенному Вашингтоном плану мирного урегулирования между Израилем и Палестиной. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Иран <...> выражает готовность к сотрудничеству ради единства мусульманского мира с целью противостояния этому великому заговору, который угрожает исламской умме (исламскому сообществу - прим. ТАСС)", - цитирует его пресс-служба МИД Ирана. Дипломат добавил, что "подобного рода проекты обречены на провал".

По словам Мусави, "с точки зрения Ирана проблема Палестины является самой важной в исламском мире". "Уже более 70 лет игнорируются преступления Израиля, нарушающие права человека", - добавил он.

Во вторник президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. В качестве поддержки урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций. Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.