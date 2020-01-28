В МИД Швеции заявили, что план Трампа по Ближнему Востоку не соответствует требованиям ЕС

СТОКГОЛЬМ, 28 января. /ТАСС/. Инициатива президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию не соответствует требованиям, которые предъявляет ЕС для решения проблемы. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде

"Мы, конечно, не успели проанализировать целиком весь план, но на первый взгляд можно сказать, что он не соответствует тем требованиям, что предъявляют Швеция и ЕС исходя из международного права и резолюций ООН как основы для решения проблемы. Далее, устойчивый мир требует, чтобы в переговорах участвовали обе стороны. Необходимо учитывать нужды как Израиля, так и Палестины", - отметила она в интервью агентству ТТ.

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.