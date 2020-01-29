Боррель: "сделка века" дает возможность возобновить усилия по мирному урегулированию

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая сделка века) дает возможность возобновить усилия по решению конфликта. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза, распространенном во вторник вечером в Брюсселе.

"Сегодняшняя инициатива Соединенных Штатов дает возможность возобновить срочно необходимые усилия по достижению согласованного и жизнеспособного урегулирования израильско-палестинского конфликта", - отмечается в нем.

По словам Борреля, "Евросоюз изучит и оценит выдвинутые предложения". "Это будет сделано на основе известной позиции ЕС и его твердой и единой приверженности переговорному и жизнеспособному решению на основе сосуществования двух государств, учитывающему законные чаяния как палестинцев, так и израильтян, при соблюдении всех соответствующих резолюций ООН и согласованных на международном уровне параметров", - подчеркнул он.

Предложения США

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырехлетней "заморозке" программы строительства еврейских поселений на палестинской территории. В качестве поддержки урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.