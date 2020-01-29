{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Боррель: "сделка века" дает возможность возобновить усилия по мирному урегулированию

БРЮССЕЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Предложенный Вашингтоном план мирного урегулирования между Израилем и Палестиной (так называемая сделка века) дает возможность возобновить усилия по решению конфликта. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза, распространенном во вторник вечером в Брюсселе.

"Сегодняшняя инициатива Соединенных Штатов дает возможность возобновить срочно необходимые усилия по достижению согласованного и жизнеспособного урегулирования израильско-палестинского конфликта", - отмечается в нем.

По словам Борреля, "Евросоюз изучит и оценит выдвинутые предложения". "Это будет сделано на основе известной позиции ЕС и его твердой и единой приверженности переговорному и жизнеспособному решению на основе сосуществования двух государств, учитывающему законные чаяния как палестинцев, так и израильтян, при соблюдении всех соответствующих резолюций ООН и согласованных на международном уровне параметров", - подчеркнул он.

Предложения США

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырехлетней "заморозке" программы строительства еврейских поселений на палестинской территории. В качестве поддержки урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

Реклама на ТАСС
СМИ: саудовский король заверил Аббаса в неизменности позиции по палестинскому вопросу
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС