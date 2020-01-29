Более 20 палестинцев пострадали в стычках с израильскими солдатами на Западном берегу

КАИР, 29 января. /ТАСС/. По меньшей мере 22 палестинца пострадали в стычках с израильскими военнослужащими на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает в среду агентство Маан со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

По его данным, 12 пострадавших отмечены в деревне Эль-Азария к востоку от Иерусалима. У большинства из них возникли проблемы с дыханием после применения солдатами слезоточивого газа, двоих отправили в больницы. В столкновениях в населенном пункте Эль-Бира ранения получили 10 арабов, пятеро из них - резиновыми пулями.

Сотни палестинцев вышли и продолжают выходить на улицы Западного берега и контролируемого движением ХАМАС сектора Газа после того, как во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств. Вашингтон предлагает неразрывно связать состоящую из сектора Газа и Западного берега территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим (по словам Нетаньяху, речь идет об иерусалимском пригороде Абу-Дис). В то же время глава Белого дома назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский лидер потребовал от палестинских властей демилитаризации Газы, отказа от методов вооруженной борьбы и поддержки действующего в секторе радикального движения ХАМАС. С целью продвижения урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций.

Многолюдные марши протеста начались на палестинских территориях еще накануне оглашения сделки и местами уже сопровождались стычками с военнослужащими. Между тем, как ожидается, гораздо более массовый и насильственный характер они приобретут в течение среды, учитывая, что на сегодняшний день их координаторы планируют провести "день гнева", обещая в дальнейшем только наращивать протестное движение. Ранее президент Махмуд Аббас уже отдал распоряжение силовикам не мешать палестинцам выражать свое недовольство. Сейчас протесты охватывают все новые города и населенные пункты Западного берега и Газы. Их участники жгут покрышки, забрасывают солдат камнями и бутылками с зажигательной смесью.