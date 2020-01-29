Канцлер Австрии призвал Израиль и Палестину к переговорам на основе "сделки века" США

ВЕНА, 29 января. /ТАСС/. Австрия призывает Израиль и Палестину начать переговоры на основе предложенного США плана мирного урегулирования (так называемая сделка века). Об этом заявил во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Я приветствую публикацию плана США, который, как мы надеемся, придаст новый импульс ближневосточному мирному процессу, слишком долго находившемуся в тупике. Мы призываем стороны начать переговоры на основе этого плана под руководством США с целью достижения решения на основе двух государств", - написал Курц у себя в "Твиттере".

Во вторник президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявил в Белом доме ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств.

США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса американский президент назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. При этом Вашингтон настаивает на четырехлетней "заморозке" программы строительства еврейских поселений на палестинской территории. В качестве поддержки урегулирования США предлагают 50 млрд долларов инвестиций.

Нетаньяху поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. Лидер Палестины Махмуд Аббас отверг предложения президента США и назвал их заговором, который не пройдет, а в ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.