Источник: Нетаньяху и Путин обсудили американскую "сделку века" и Сирию

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал в четверг на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным американскую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию и ее влияние на регион, а также события в Сирии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в израильской делегации.

"Была продолжительная, глубокая и основательная беседа о деталях "сделки века" и ее влиянии на регион. Кроме этого, лидеры обсудили развитие событий в Сирии и необходимую координацию между Израилем и Россией", - сказал источник.

Нетаньяху прилетел на встречу с Путиным в четверг в Москву сразу из Вашингтона, где во вторник премьер участвовал в совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой глава Белого дома объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса президент США назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху уже во вторник поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. В ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.