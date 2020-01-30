{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Источник: Нетаньяху и Путин обсудили американскую "сделку века" и Сирию

Собеседник агентства уточнил, что премьер-министр Израиля и президент России провели глубокую и основательную беседу

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал в четверг на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным американскую "сделку века" по палестино-израильскому урегулированию и ее влияние на регион, а также события в Сирии. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в израильской делегации.

На эту тему
План Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке. Максимально коротко (меньше 150 слов)

"Была продолжительная, глубокая и основательная беседа о деталях "сделки века" и ее влиянии на регион. Кроме этого, лидеры обсудили развитие событий в Сирии и необходимую координацию между Израилем и Россией", - сказал источник.

Нетаньяху прилетел на встречу с Путиным в четверг в Москву сразу из Вашингтона, где во вторник премьер участвовал в совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой глава Белого дома объявил ключевые положения так называемой сделки века - плана мирного палестино-израильского урегулирования, в основе которого взаимное признание двух государств. США предлагают неразрывно связать состоящую из Газы и Западного берега реки Иордан территорию Палестины скоростным транспортным сообщением, а столицей арабского государства признать Восточный Иерусалим. В то же время Трамп назвал "неделимой столицей" Израиля весь Иерусалим и заявил о намерении США признать еврейские поселения израильской территорией.

В качестве условий мирного процесса президент США назвал отказ властей Палестины от поддержки действующего в Газе радикального движения ХАМАС, а также от методов вооруженной борьбы. В качестве поддержки урегулирования США предлагают $50 млрд инвестиций.

Нетаньяху уже во вторник поддержал предложение Трампа и выразил готовность к немедленному началу мирных переговоров с палестинцами. В ХАМАС заявили, что план не стоит потраченных на него чернил.

Лидер Палестины Махмуд Аббас и представители радикального движения ХАМАС решительно отвергли предложения президента США.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияКризис в СирииПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудНетаньяху, Биньямин
Реклама на ТАСС
Помпео заявил, что США ищут области для сотрудничества с Россией
По словам американского госсекретаря, среди таких сфер, к примеру, разведка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС