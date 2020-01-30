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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В Конгрессе США одобрили законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном

Как заявили ранее в Белом доме, американский лидер намерен наложить вето на эти законопроекты

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг два законопроекта об ограничении прав президента Дональда Трампа вести военные действия против Ирана. Трансляция голосований велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

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Первый документ о блокировании финансирования из госбюджета военных действий в отношении Ирана поддержали 228 законодателей (в том числе четыре республиканца), против выступили 175.

Вторая инициатива призвана отменить предоставленное главе Белого дома в 2002 году Конгрессом разрешение использовать военную силу против террористов в Ираке. Этот законопроект получил 236 голосов "за" (включая 11 республиканцев) и 166 "против".

Как заявили 28 января в Белом доме, Трамп намерен наложить вето на эти законопроекты.

Теги
СШАИранИракТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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