Зеленский: Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности

КИЕВ 31 января. /ТАСС/. Украина готова развивать новые формы партнерства с США в сфере безопасности, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом он заявил, выступая в пятницу на совместной пресс-конференции после переговоров с американским госсекретарем Макйлом Помпео.

Ключевой союзник Украины

Он отметил, что США были и остаются ключевым союзником Украины в защите ее суверенитета.

"США были, есть и будут нашим ключевым союзником в защите суверенитета Украины ", - заявил он в пятницу на совместном с госсекретарем США Майком Помпео брифинге в Киеве.

Зеленский добавил, что Украина "очень высоко ценит усилия президента Трампа".

Урегулирования конфликта на востоке Украины

Зеленский высказался за более активно вовлечение США в мирное урегулирования конфликта на востоке страны. "[Мы] благодарны за вашу личную твердую позицию по войне на Донбассе и незаконной аннексии Крыма", - заявил Зеленский, обращаясь к Помпео.

"Сегодня я выразил надежду, что США будут более активно вовлечены в процессы мирного урегулирования на востоке Украины и деоккупации Крыма", - добавил украинский президент.

Украина рассчитывает на участие американских компаний в разработке участков черноморского шельфа, добавил Зеленский.

По его словам, он готов ехать в Вашингтон "хоть завтра", если стороны будут готовы к достижению конкретных договоренностей

Зеленский добавил, что ситуация с импичментом Трампа не ухудшила отношения Украины и США.