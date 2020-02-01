МИД Киргизии сожалеет о решении США ограничить выдачу виз киргизским гражданам

БИШКЕК, 1 февраля. /ТАСС/. МИД Киргизии сожалеет о принятом в США решении ограничить выдачу виз для граждан республики. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении киргизского внешнеполитического ведомства.

"МИД сожалеет о принятом администрацией США решении, затрагивающем интересы граждан Кыргызской Республики. Полагаем, что таким образом кыргызско-американским отношениям нанесен чувствительный урон", - отмечает ведомство. По его данным, американской стороне "хорошо известно", что введение в Киргизии "биометрических проездных документов было запланировано на более ранние сроки, однако ввиду объективных обстоятельств заняло продолжительный период времени".

"При этом кыргызская сторона, исходя исключительно из доброй воли, приняла необходимые меры по обмену соответствующей информацией с США в рамках законодательства", - напомнило министерство. Официальный Бишкек также заверил, что республика является "активным участником процессов по обеспечению международной безопасности, а также вносила и вносит свой особый вклад в борьбу с терроризмом".

"При этом из более 80 стран, в которых еще не введены биометрические паспорта, ограничения коснулись выборочно лишь нескольких государств. Это не встраивается в понимание партнерской поддержки парламентской демократии, успешно развиваемой в Кыргызской Республике", - уверены в Бишкеке. Как подчеркивается в сообщении, правительство республики продолжит работу "по повышению уровня цифровизации в стране как эффективного механизма борьбы с бюрократией и коррупцией". Одним из важных аспектов этой работы, полагает МИД, является "повышение степени защищенности национальных проездных документов". "Считаем принятую американской стороной меру не соответствующей стремлению сторон активизировать двустороннее сотрудничество", - подчеркивается в сообщении. При этом киргизская сторона пояснила, что "открыта к совместной работе по построению конструктивных и взаимовыгодных" отношений с США.

Как сообщил в пятницу высокопоставленный представитель вашингтонской администрации, США вводят ограничения на поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи в связи с ситуацией обеспечением безопасности в этих странах. "Это решение направлено на ужесточение мер безопасности в отношении тех стран, которые не соблюдают принятые в США минимальные стандарты безопасности, либо же не сотрудничают с нами в целях предотвращения незаконной иммиграции", - пояснил он.

Глава МИД Киргизии Чингиз Айдарбеков предполагает, что решение США связано с затягиванием процесса введения в республике биометрических паспортов. В субботу в МИД Киргизии был вызван посол США в республике.