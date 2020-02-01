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Назарбаев отметил важность углубления сотрудничества с Россией

Первый президент Казахстана также подчеркнул необходимость качественного изучения вопросов, касающихся деятельности республики в рамках интеграционных объединений и международных организаций

НУР-СУЛТАН, 1 февраля. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял посла республики в России Ермека Кошербаева, отметив во время встречи с ним важность усиления сотрудничества с РФ. Об этом говорится в сообщении на сайте первого президента Казахстана, размещенном в субботу.

"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией", - отмечается в сообщении.

Назарбаев подчеркнул необходимость качественного изучения и проработки вопросов, касающихся деятельности Казахстана в рамках интеграционных объединений и международных организаций.

29 января указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Кошербаев был назначен послом Казахстана в РФ, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел республики.

Теги
КазахстанРоссияНазарбаев, Нурсултан Абишевич
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