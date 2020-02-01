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Brexit

Макрон вручит Лондону в июне орден Почетного легиона

Президент Франции намерен тем самым напомнить об исторических связях двух стран и подчеркнуть стремление строить дальнейшее сотрудничество на этом фундаменте

ПАРИЖ, 1 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен вручить орден Почетного легиона Лондону, чтобы напомнить об исторических связях и подчеркнуть стремление строить на этом фундаменте новые отношения после Brexit. На своей странице в Facebook французский лидер написал, что церемония состоится в июне 2020 года.

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"Я бы хотел открыть новую главу в отношениях наших стран, основанных на прочности нерушимых связей. В этом году мы отмечаем 80-ю годовщину обращения генерала [Шарля] де Голля от 18 июня [1940 года]: французы помнят, чем они обязаны британцам, кто позволил нашей республике жить, - написал он. - Я отправляюсь в Лондон в июне, чтобы наградить этот город орденом Почетного легиона в честь огромного мужества всей страны и народа".

Президент Франции подчеркнул стремление углубить сотрудничество в области обороны, безопасности и разведывательной деятельности. В то же время он подчеркнул, что стремится придать развитию Европы новый импульс и не верит, что Великобритания заинтересована в слабом Евросоюзе.

"Я бы хотел, чтобы премьер-министр Борис Джонсон и я опирались на историю, чтобы смело строить новые, амбициозные проекты, как когда-то туннель под Ла-Маншем, который физически связал наши две страны. Вы не отделяетесь от Франции или дружбы ее народа. Ла-Маншу никогда не удавалось разделить наши судьбы, Brexit тоже этого не сделает", - заключил Макрон.

Теги
ВеликобританияФранцияBrexitМакрон, Эмманюэль
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